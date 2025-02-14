快訊／創本屆新高！大樂透「4.7億」獎號來了　中6碼人生起飛

鋼鐵人火了！ 5 檔遭列注意股 2因素助攻股價

美國總統川普將對所有銷美鋼鋁產品課徵 25% 關稅且無豁免，市場看好國內鋼廠重回平等競爭，再加上美國拚終止俄烏戰爭所帶來重建商機，近日鋼鐵股股價表現強強滾，今（14）日計有第一銅（2009）、中鋼構（2013）、聚亨（2022）、威致（2028）、新鋼（2032）5檔鋼鐵股遭列注意股。

台積電遭外資再砍2萬張、居賣超首位 本周慘跌逾5.7%

美國總統川普再度提到針對晶片課徵關稅，加上華府擬要求台積電、英特爾組合資公司傳言，造成今（14）日台積電（2330）下跌2.75%，以1060元作收，股價摜破1072元季線大關，本周以來台積電跌幅5.78%，外資連2個交易日續賣超台積電，今日賣超2萬張，再居外資賣超榜首。

美補助傳生變 環球晶董座：計畫不變「法案若修改會重新評估」

環球晶（6488）董事長徐秀蘭今日針對川普接下來可能祭出關稅戰及調整晶片法案補助表示，目前補助計畫沒變，環球晶也會在達成條件後送件申請補助，不過如果法案被修改，公司也會重新評估後續投資。至於關稅影響，徐秀蘭則認為，對環球晶影響較輕。

SCFI連5黑！美東線跌逾12％ 業者估3月運價也無上漲跡象

最新一期SCFI運價指數連續5周走跌，本周下跌137.83點或7.27％至1758.82，其中，美東線下跌逾12％最深，美西也跌近10％，業者指出，美國線的運價預計將會持續下滑，主要是貨量沒有顯著增加，3月運價也沒有明顯上漲跡象，仍待持續觀察。

電價喊漲 工總潘俊榮：好好考量、不要動不動漲價解決問題

經濟部3月下旬將召開電價審議會討論4月電價漲幅，市場認為目前看起來是漲定了，商總理是漲許舒博表示，水電價雙漲似乎勢在必行，除了對產業衝擊，對民生物資衝擊更大；工總理事長潘俊榮則建議經濟部要好好考量，不要動不動就漲電價來解決問題。

川普擬對台晶片課高額關稅 許舒博：我們就加台積電價格

美國總統川普再度指控台灣偷走美國晶片產業、並計畫修改《晶片法》的補助條件，威脅要對所有外國製造的處理器課徵高達100％的關稅等，對此，商總理事長許舒博表示，川普的言論對台灣相當不友善，尤其台積電（2330）若全都轉到美國，對台灣衝擊很大，即便到最後高科技產業被美國處以高額的關稅，還是必須把台積電留在台灣，「川普加我們的關稅、我們就加台積電晶片的價格就好了嘛，還是使用者付費。」

國防預算達GDP3%！軍工股午盤逆勢揚 雷虎大漲逾9%

總統賴清德今（14日）召開國安高層會議後，發表談話要讓國防預算達到GDP3%目標，帶動軍功股午盤過後走強，全訊（5222）、雷虎（8033）、晟田（4541）等多檔不甩大盤重挫，逆勢走揚，雷虎大漲逾9%。

俄烏戰後重建需求 中鋼漲逾7％爆20萬張大量

台股今（14）日跌逾200點，鋼鐵股受惠俄烏戰後重建、關稅等題材，股價齊漲，中鋼（2002）更是爆量大漲，一度漲逾7％至23.5元，截至上午11時30分，成交量逾20萬張居冠。

00878規模破4000億寫新頁 曝當年問市解決「理財3大痛點」

繼元大台灣50（0050）之後，有「國民ETF」稱號國泰永續高股息（00878）規模達4036.14億元，為第二檔突破4000億元的ETF，該檔基金於2020年7月20掛牌，花了四年半時間，締造最快達成4000億元規模的紀錄，目前受益人數為158萬人。

傳台積電要出手救 英特爾股價急拉4天大漲近30％

由於市場傳出，美國總統川普可能要求台積電（2330）與英特爾進行業務合作，來拯救英特爾，英特爾股價近日連連上漲，英特爾13日收盤24.13美元、收漲1.65美元或11.34%。