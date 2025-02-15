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川普言論反覆台股震盪　外資法人：美政策明朗化AI仍為主流

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普晶片政策反覆，台股震盪。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

川普對於晶片政策的反覆，導致台股本周周線跌幅跌幅1.39%，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，台股持續受到國際市場不確定因素干擾，特別是川普的對等關稅談判、欲對台灣晶片課稅，以及針對台灣晶圓龍頭大廠的「台英配」傳言甚囂塵上等，造成本週五台股出現由晶圓龍頭大廠領跌的局面；不過，從基本面來看，1月上市營收仍創下同期新高，顯見整體終端市場需求穩健，有利支持股市多方表現，預期待川普政策趨穩後，投資情緒將回溫，而AI依舊為盤面焦點。

杜欣霈進一步說明，回顧過去4G轉5G、疫情紅利等幾波大型的趨勢紅利帶動台股多頭，大盤在期間的累積漲幅平均在6成至120%，而這波AI浪潮已帶動加權指數上漲9成，台股企業獲利年增幅也從2024年的高峰36%逐年遞減，可預見今年台股指數空間本就以震盪機率較高。

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雖然大盤向上空間不若過去大，但杜欣霈表示，從歷史資料分析，當全球半導體需求動能呈現成長趨勢時，相關企業獲利的外溢效應，要反映在中、小型電子企業的獲利數據上，往往需要遞延1年左右的發酵時間，在全球半導體產業出貨量持續擴張的產業背景、台廠完整產業鏈的競爭優勢，以及中小型企業能快速順應產業變化的特色助攻之下，預料中小型企業將在今年的AI供應鏈中嶄露頭角，並持續強化價格主導性。

杜欣霈認為，近期的台股布局，可持續關注AI巨頭對於開源模型的態度、川普關稅後續細節以及邊緣裝置導入AI的進度，若遇到台股補跌應尋找買點及換股機會，而非恐慌砍殺，預期2025年震盪較劇烈之下，台股投資以選股不選市為主要策略，漲多減碼、拉回加碼，並聚焦edge AI及其他新趨勢產業。
 

關鍵字： 川普台股AI中小企投資

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