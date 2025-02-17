經濟部4大國營事業「去年僅台糖賺錢」　台電虧411億元最慘

▲台糖砂糖。（圖／經濟部提供）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部旗下4大國營事業2024年財報陸續出爐，除了台糖（1237）持續賺錢之外，其他3家都是虧損狀態，台電跟中油虧損最大，分別虧損411億元、355億元，台水虧損也達40億元，因此外界預期今年水電雙漲趨勢無法避免。

台電2024年稅前虧損411億元，累積虧損達逾4200億元；中油2024年稅前虧損355億元，累計虧損達到691億元，主要都是受到國際燃料價格影響，雖然近期價格有回檔，但歷史上仍然處於高水位，無法由價格反映成本，但是台電的虧損狀況已經比前年大幅縮小很多。

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台水2024年稅前虧損41.83億元，主要是因為我國水價從1994年後都沒有調過價格，加上營運成本增加，近年來水的品質要求比較高，政府投入大量公共建設，降低漏水率、汰換水管等，公共建設計畫增加很多，就必須借錢，利息負擔也很多，也受到物價、台電漲價等影響，進一步造成虧損。

唯一賺錢得台糖2024年稅前盈餘57.5億元，近10年來台糖公司都是賺錢的狀況，表現相對穩健，不過7大事業部只有油品、商銷及休憩等3個事業部賺錢，其餘生技、砂糖、精農、畜殖等4個事業部都是虧損狀態。