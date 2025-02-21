快訊／台股收盤大漲242.79點　台積電漲15元至1095

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（21日）開高走高，加權指數終場大漲242.79點，以23730.25點作收，漲幅1.03％，成交量3911.35億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲38.67點開出，指數開高走高，盤中最高達23732.58點，最低23488.42點，終場收在23730.25點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1095元，漲幅1.39％；鴻海（2317）上漲1元至183元；聯發科（2454）上漲10元至1510元；廣達（2382）上漲3.5元來到270元；長榮（2603）下跌0.5元至213元。
今天漲幅前5名個股為柏承（6141）上漲1.5元，漲幅9.93％；上曜（1316）上漲1.5元，漲幅9.93％；喬福（1540）上漲3.4元，漲幅9.88％；事欣科（4916）上漲4.6元，漲幅9.83％；沛爾生醫-創（6949）上漲13元，漲幅9.77％。
跌幅前5名個股則為錼創科技-KY創（6854）下跌20元，跌幅7.48％；國精化（4722）下跌4.6元，跌幅6.66％；羅麗芬-KY（6666）下跌3.1元，跌幅5.37％；上品（4770）下跌17.5元，跌幅4.88％；興泰（1235）下跌4.8元，跌幅4.85％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|柏承（6141）
|16.6
|▲1.5
|▲9.93％
|上曜（1316）
|16.6
|▲1.5
|▲9.93％
|喬福（1540）
|37.8
|▲3.4
|▲9.88％
|事欣科（4916）
|51.4
|▲4.6
|▲9.83％
|沛爾生醫-創（6949）
|146.0
|▲13.0
|▲9.77％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|錼創科技-KY創（6854）
|247.5
|▼20.0
|▼7.48％
|國精化（4722）
|64.5
|▼4.6
|▼6.66％
|羅麗芬-KY（6666）
|54.6
|▼3.1
|▼5.37％
|上品（4770）
|341.0
|▼17.5
|▼4.88％
|興泰（1235）
|94.1
|▼4.8
|▼4.85％
資料來源：證交所
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