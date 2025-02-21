快訊／台股收盤大漲242.79點　台積電漲15元至1095

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（21日）開高走高，加權指數終場大漲242.79點，以23730.25點作收，漲幅1.03％，成交量3911.35億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲38.67點開出，指數開高走高，盤中最高達23732.58點，最低23488.42點，終場收在23730.25點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1095元，漲幅1.39％；鴻海（2317）上漲1元至183元；聯發科（2454）上漲10元至1510元；廣達（2382）上漲3.5元來到270元；長榮（2603）下跌0.5元至213元。

今天漲幅前5名個股為柏承（6141）上漲1.5元，漲幅9.93％；上曜（1316）上漲1.5元，漲幅9.93％；喬福（1540）上漲3.4元，漲幅9.88％；事欣科（4916）上漲4.6元，漲幅9.83％；沛爾生醫-創（6949）上漲13元，漲幅9.77％。

跌幅前5名個股則為錼創科技-KY創（6854）下跌20元，跌幅7.48％；國精化（4722）下跌4.6元，跌幅6.66％；羅麗芬-KY（6666）下跌3.1元，跌幅5.37％；上品（4770）下跌17.5元，跌幅4.88％；興泰（1235）下跌4.8元，跌幅4.85％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 柏承（6141） 16.6 ▲1.5 ▲9.93％ 上曜（1316） 16.6 ▲1.5 ▲9.93％ 喬福（1540） 37.8 ▲3.4 ▲9.88％ 事欣科（4916） 51.4 ▲4.6 ▲9.83％ 沛爾生醫-創（6949） 146.0 ▲13.0 ▲9.77％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 錼創科技-KY創（6854） 247.5 ▼20.0 ▼7.48％ 國精化（4722） 64.5 ▼4.6 ▼6.66％ 羅麗芬-KY（6666） 54.6 ▼3.1 ▼5.37％ 上品（4770） 341.0 ▼17.5 ▼4.88％ 興泰（1235） 94.1 ▼4.8 ▼4.85％

資料來源：證交所