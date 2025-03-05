科技股修正台股遭殃　這檔全球ETF逆勢賺逾5%

▲烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普談判破裂，引發全球高度關注。（圖／取自白宮網站）

圖文／鏡週刊

近期美國科技股後勁乏力，連累台股跟著遭殃；其實近2年全球科技股已漲翻天，整體估值相對高，專家建議，把眼光轉而聚焦在歐、美價值大型公司，反倒能從中挖寶獲利。

川普上任後帶來各種利空，特別是關稅戰引發全球股市震盪，和美股連動性高的台股也難逃一劫。「產業板塊上，作為近2年領頭羊的科技股不斷回測，反倒是金融、原物料和醫療保健等傳產業表現一支獨秀。」中國信託投信基金經理人陳雯卿指出，今年市場動盪加劇，投資風格上將有不小轉變，風水輪流轉，原本登高一呼的科技股露出疲態，被低估許久的價值股準備要出頭了。

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「川普要放寬對銀行監管、全球主要國家降息格局不變，對銀行股來說是一大利多，尤其歐洲地區整體股票估值低，近期烏俄戰爭停戰議題成市場焦點，要是順利停戰，又多了重建題材。」陳雯卿指出，以往歐洲地區存有政治不確定因素，但在企業獲利好轉下，成了新投資機會。

事實上今年以來，MSCI世界指數到2月底報酬率為2.63%，道瓊英國指數（Dow Jones U.K. Index）約7.26%、德國Xetra DAX指數（DE-DAX）約13.27%，「歐洲地區國家持續走降息路線，估值和股利率也相當吸引人，市場發現歐洲是蠻值得投資的地區。」陳雯卿補充。

除此之外，美國價值股同樣是能留意的族群，「以往投資人追逐科技股，忽略價值企業，這些公司在今年表現都相對突出，像是Mortgage（購屋貸款）的Reits就有不錯表現。」以中信全球高股息（00963）為例，今年以來到2月底的含息報酬率是5.87%，遠勝美股主要指數；至於產業配置方面，金融占比近35%、工業近16%、能源約12%、房地產近12%、原物料近11%，「整體來說能分散風險，又能抓住新的亮點。」

「此外，海外高股息配置很少有科技股，大多是更成熟的企業，這類公司把賺到的錢以股利發放給股東，對於需要穩定現金流的投資人來說，更為適當。」陳雯卿認為，海外企業和台灣企業的股利政策結構不同，因此能作為衛星配置，彌補台股相關產品的不足。

而海外國家股利發放時間點分散，像是美國企業是以季配為主，時間落在每年的3、6、9、12月，日本約在每年的3和9月，透過全球高股息組合，每月都能領到股利，所以在股利配發穩定度也更高。以00963為例，除息日為3月18日，首次配息發放日為4月15日。

▲資料來源：記者整理



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