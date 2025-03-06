第41屆ABA年會9月不丹王國登場！會長吳一揆率團訪問　聚焦科技與永續發展

▲吳一揆會長率團訪問不丹王國，籌備第41屆亞洲銀行家協會（ABA）年會。（圖／中信金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

由中國信託金融控股公司（簡稱「中國信託金控」）創辦人辜濓松先生一手催生的亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association, ABA），今（2025）年9月將於不丹王國舉行第41屆年會，現任ABA會長、中國信託金控副董事長吳一揆本（3）月率團前往不丹王國，展開為期5天的參訪活動，並著手籌備年會。本屆年會將由不丹銀行（Bank of Bhutan）主辦，主題為「亞洲銀行業：科技驅動轉型永續成長」（Asian Banking:Technology-Driven Transformation for Sustainable Growth），探討金融科技如何推動永續發展，促進亞太地區金融業的健全與合作。會長吳一揆表示，不丹王國具有獨特發展潛力，ABA年會的舉辦，將為當地帶來更多國際視野與合作機會。

不丹王國近年積極推動對外開放政策、逐步融入國際社會，展現發展金融與經濟領域的強烈企圖心。此次參訪，會長吳一揆分別拜會不丹王國中央銀行總裁Dasho Penjore及財政部長Lyonpo Lekey Dorji，感謝不丹王國對ABA年會的支持。此屆ABA年會的舉辦，不僅有助於推動不丹王國經濟發展，於國際舞臺展現潛力，更可與各國金融機構建立緊密連結。Dasho Penjore總裁強調，不丹王國正處於經濟轉型的關鍵階段，金融業國際化是推動經濟成長的重要動力，今年ABA年會將成為不丹王國金融改革的契機。Lyonpo Lekey Dorji部長則指出，ABA年會將為不丹王國帶來更多投資與合作機會，借鏡其他國家經驗，可促進當地經濟多元化，並強化與亞洲及全球市場的連結。

此次參訪，吳一揆深感ABA作為國際平臺的獨特價值。他表示，不丹王國屬新興國家，正需要ABA協助推動金融與經濟發展。不丹王國政局穩定、文化底蘊獨特及重視永續發展，足以成為該國發展經濟的潛力。不丹王國對自然環境與永續發展理念，與本屆年會主題高度契合，期待今年年會開啟新篇章。他指出，不丹王國的參與，不僅豐富ABA的多元性，為亞太地區的金融合作增添新動力，更為區域經濟合作和金融創新搭建更堅實的平臺。ABA的價值在於連結，除了幫助成熟金融市場持續進步，亦為新興國家提供與國際接軌的機會。

ABA會員國中有許多新興國家，這些國家在金融基礎建設、反詐體系及永續發展政策上仍有提升空間，各國金融同業透過年會的舉辦，分享經

驗並尋求合作機會。例如，近年來反詐議題因數位金融普及而備受關注，建立跨國合作機制成為當務之急，而永續發展則需金融業在政策制定與實務操作達到更高的協調性。

ABA為提供亞太地區各國銀行交換經營意見、經驗、金融資訊與商機的溝通平臺，以促進亞洲各國經濟及區域金融發展，1981年由中國信託金控創辦人辜濓松先生倡導成立，目前會員涵蓋全球25個經濟體、65家金融機構，是亞太地區規模最大、涵蓋範圍最廣，同為亞洲開發銀行（The Asian Development Bank）認可的國際金融組織。作為ABA創始成員之一，中國信託金控長期推動國際金融合作，從支持ABA運作到參與區域金融政策制定，中國信託金控延續辜濓松創辦人對經貿外交的理念，致力促進臺灣與亞太金融業發展。

