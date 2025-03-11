台積電赴美　專家肯定：魏哲家與川普談判全球最成功

▲童子賢說：「要肯定台積電的功力，要信賴魏哲家的智慧。」（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台積電董事長魏哲家在美國白宮與川普召開記者會後，立刻趕回台灣向國人說明擴大美國投資的關鍵，對此，和碩董事長童子賢表示，要肯定台積電的功力，要信賴魏哲家的智慧。知名分析師郭明錤也認為，這是一場雙贏的談判，而且台積電可說是目前全球非美國企業當中，與川普談判最成功的。

台積電加碼美國還要設研發中心，讓國內憂心優勢技術外流，甚至讓「台積電變美積電」，種種負面消息衝擊股民，台積電股價因此重挫，上週一度跌破千元大關。雖然賴總統說：「沒有來自美國的壓力。」台積電董事長魏哲家也強調，擴大赴美投資完全是因應客戶需求，並非美國施壓才去。「目前產線已滿了，明年也滿了，後年要蓋的生產線也被訂走了，就這麼簡單。」

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原來，魏哲家敢如此霸氣，關鍵就來自兩大競爭對手—英特爾與三星，因為製程技術追不上，只能把晶片交給台積電生產。「兩個競爭對手，現在都是我們的客戶，在美國的1,000億美元投資，不會影響今年在台灣新增的11條生產線。」

至於外界關注赴美國設立研發中心，魏哲家不斷強調，台灣才是「真正的研發中心」，有1萬人，美國則是1,000人，他還劇透台積電利用技術母廠（Mother Fab）優化生產流程等具體做法，來緩解外界對於台積電競爭力的疑慮，他拜託大家：「希望這個不要報導，因為競爭者聽了就要開始一樣做，我會有一點頭大。」

就算魏哲家親上火線釋疑，但外界對於「掏空台灣」「台積電變成美積電」的疑慮仍相當深，像是台大管理學院副教授邱宏仁就在臉書上發文表示，「赴美投資等於刨掉台灣晶圓代工的根，台積電可能使股價跌到500元以下，魏哲家應該下台並向全民道歉。」

中央大學經濟系教授吳大任也直言，「台積電做錯了決定，魏哲家只考慮台積電的利益，導致台灣失去了一張最強王牌，卻沒有換到實質利益，這可不是一件好事。」

雖然市場聲音雜沓，但和碩董事長童子賢力挺魏哲家，他說：「要肯定台積電的功力，要信賴魏哲家的智慧。」他認為，就像在棒球場，投手往往面對二好三壞壘上有人，這時候投手的功力和膽識很重要，要信任魏哲家。「台積電是生態鏈中的優等生，也是台灣的驕傲。不能活在一個人的武林，可以躲在古墓派的山林中獨自生活。」

童子賢更直言，在全球政治經濟生態丕變的今天，台積電走出台灣去占據一個不錯的戰略位置，加強了上下游的結盟，也廣結善緣鞏固自己的地位，其實是一種「君子豹變」順應生態的選擇。

至於台積電投資美國就等於掏空台灣，童子賢說：「那是太誇張的評論。」他自己倒是擔心台灣上下對「矽盾」的正面與負面迷戀，會加深台灣經濟的「荷蘭病」（經濟學名詞，用來形容中小型國家經濟體突因某產業賺錢，導致嚴重依賴，可能阻礙其他產業發展）。

除童子賢外，知名分析師郭明錤也認為，這是一場雙贏的談判，而且台積電可說是目前全球非美國企業當中，與川普談判最成功的。「對台積電來說，1,000億美元投資看似龐大，但並無規範細節，台積電未來可據情況調整這筆支出，因此不用太擔心對台積電的影響，台積電最大的挑戰始終來自市場需求，以及能否在先進製程上超越自己。」郭明錤說。



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