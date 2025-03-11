聯邦快遞在台推出智能監控和干預解決方案　提升供應鏈能見度

▲聯邦快遞在台灣推出FedEx Surround®監控和干預解決方案 提升供應鏈能見度。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞今（11）日宣布在台灣推出其創新的FedEx Surround®，是一種智能監控和干預的解決方案，目的在透過增強客戶對運輸的可控度和能見度以增強物流與供應鏈管理。此解決方案現已向包括台灣、新加坡、香港、日本、馬來西亞、澳大利亞、紐西蘭和韓國在內的亞太市場客戶提供，並將在更多的亞太市場推出。

FedEx SurroundR監控和干預工具與公司現有的運輸網絡無縫整合，強化了其強大的運輸和追蹤解決方案。客戶可以選擇三個服務等級，包括Select、Preferred和Premium，這些工具能支援廣泛的行業，包括醫療保健、航空航天、高科技，提供關鍵更新和干預，確保敏感貨物的完整性和及時交付。

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透過FedEx Surround®監控和干預工具，聯邦快遞為其客戶提供三大主要優勢：

靈活性和可控力-FedEx Surround®儀表板使用 AI和SenseAware ID提供近乎即時的全球能見度和預測分析。

更大的價值–優先處理代碼強化操作能力，提供優先登機和處理、冷鏈運輸支援以及網內和網外干預。

安心–24小時專家待命主動監控和干預，設置專屬團隊在運輸樞紐、坡道和站點提供客製化報告。



聯邦快遞亞太區總裁裴佳華(Kawal Preet)表示：「在聯邦快遞，我們不斷創新以滿足客戶不斷變化的需求。透過數據基礎的智能解決方案和FedEx Surround®的推出，我們為客戶構建智能物流。這些工具不僅能追蹤，還能智能地即時干預，確保貨物不僅受到監控，更被積極管理以降低風險。這對於那些依賴即時交付和高風險貨物的企業來說，將帶來巨大改變。」

根據經濟部統計處數據，2024年台灣物流業的總產值達到新台幣120億元（約合4億美元），同比增長5%。隨著全球對高效供應鏈解決方案的需求不斷上升，台灣在物流創新方面的投資也持續增加。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「聯邦快遞致力於通過尖端技術為客戶提供創新物流解決方案。FedEx SurroundR的推出將為台灣企業提供更高的供應鏈能見度和可控度，幫助企業們在全球市場上取得更大成功，我們相信，有了智能監控和即時干預，我們的客戶可以最大限度地降低物流風險，提高營運效率，並向消費者提供卓越的服務。」

FedEx SurroundR 在亞太地區的監控和干預解決方案利用包括SenseAware ID在內的先進傳感技術，通過近乎即時的數據分析提供全球貨物的持續監控和主動干預。聯邦快遞長期以來一直是傳感器物流的先驅，提供即時和高價值貨物的高端追蹤。SenseAware ID 使用輕便、高效率的傳感器，每兩秒通過低功耗藍牙(BLE)向 WiFi接收點或聯邦快遞網絡內的既定網關設備傳輸精確的包裹位置數據。配備 SenseAware ID傳感器的包裹被追蹤的次數是傳統包裹接受掃描的數百倍，前所未有地提供了關於貨物位置的即時數據。

聯邦快遞對創新有著強烈的承諾，FedEx Surround®系統內策略性地使用AI和機器學習技術展現了這點。這些技術可以預測運輸過程中的潛在中斷，允許聯邦快遞和其客戶迅速做出明智的決策。此外，聯邦快遞更提供了一整套智能數位工具，包括 FedEx Ship Manager™， FedEx Delivery Manager和 FedEx Import Tool，使客戶的運輸變得更簡單、更高效、更靈活。