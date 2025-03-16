國外買綠電輸台　經濟部改口：目標價每度4元具可行性

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

經濟部長郭智輝去年10月、11月間喊出「購買菲律賓綠電回台」、「每度4元」等語，經濟部送交立法院評估報告載明短期舖設海底電纜不易，以電池船送電「每股價格5.5元」引發輿論譁然，經濟部今（16）日下午臨時發新聞稿，改口「目標價每度4元具備可行性」。

以下是經濟部聲明文：

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媒體關心「臺菲電力合作評估報告」規劃一事，經濟部指出，綠能跨境合作為國際趨勢，也是能源轉型的新契機，經濟部特別強調：

一、境外綠電輸送回台灣目標價格為每度4 元：參考菲律賓太陽光電設置價格約每度2-3元，國際海纜輸送成本已相對成熟，但成本隨著地形條件而有所變化，境外綠電輸送回台灣目標價格為每度4 元具備可行性。

二、儲能海運價格涉及規模經濟及市場普及化：儲能海運成本涉及規模經濟及市場普及化，作為島嶼國家、偏遠地區供電系統後，將有效大幅降低。

三、經濟部能源署則本於專業定期召開研商會議，透過客觀資料推動合理多元綠能開發及綠能境外合作，並就特定技術議題就教於國內外專家或公司，如海底地形、海纜鋪設等，並無一團亂等相關情事。

經濟部最後表示，境外綠電輸送回台灣具可行性，也期望與理念相近之民主國家共同合作，推動區域經濟發展與減碳目標，穩定區域供電。