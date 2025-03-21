證交所公布13檔注意股　台揚近六日累積收盤價跌幅達49.43%被列入

39萬股民嗨翻！永豐金配發1.25元股利創高 股息殖利率4.12%

永豐金（2890）股利出爐，每股配發現金股息0.91元、股票股利0.34元，合計1.25元股利，創下歷史新高，配發率達71.4%，優於往年60%～65%水準，以今（21）日22.1元收盤價計算，潛在股息殖利率4.12%。

存金成風潮 國稅局：買金飾記得拿統一發票

近年黃金價格飆漲，國人購買小金飾除有裝飾效果，亦可做為小額投資。依《營業稅》規定，金條、金塊、金片、金幣及純金之金飾或飾金免徵營業稅，但加工費不在此限，所以銀樓銷售金飾時應依統一發票使用辦法第8條第2項規定分別開立應稅、免稅統一發票交付買受人。

零股交易 小資族最愛6檔高股息ETF出爐

近一周大盤大漲大跌波動劇烈，觀察同期間最能代表小資族的ETF零股交易情況，前十大排行中，10檔都是台股ETF，其中台股高息ETF就佔了6席，分別：群益台灣精選高股息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）、復華台科技優息（00929），顯示出台股高息ETF的存股價值持續受小資存股族青睞。

黃仁勳認錯 修正對量子電腦的悲觀預測

NVIDIA執行長黃仁勳在週四的GTC大會「量子日」活動上，公開承認他對量子電腦進展的悲觀看法是錯誤的。根據外媒報導，黃仁勳在今年1月曾表示，量子計算技術需15年才能實用化，並認為這已是「相對樂觀的預估」，更符合業界預期的周期應為20年。這番言論一度引發量子計算相關股票大跌。

歐美線運價都在成本價上下 SCFI今日跌幅縮小為2.02%、美線4／1喊漲

貨櫃船運美西線運價已經低於成本價，歐洲線在成本價上下，今(7)日下午3點上海航運交易所公佈的貨櫃運價指數(SCFI)連續10周下跌，但跌幅自上周的8.14%降為本周的2.02%，其中只有南美線跌幅高達13.62%，船公司預計美國線4月1日每大箱(40呎櫃)調升800-1000美元，實際調幅估計下周末會明朗化，調漲後運價能否撐住則有待觀察。

昇銳董座百萬交保重挫跌停 搜索當天漲停遭列注意股

上櫃安控大廠昇銳電子（3128）涉嫌從中國進口監視器等零件組裝後，貼上「台灣製造」標籤出售，檢調發動搜索約談，江姓董事長複訊後100萬交保，衝擊今（21）日股價跌停鎖死，委賣張數近4800張，其實公司在19日深夜重訊公告遭檢調搜索，但當日股價不僅漲停，且因成交量放大遭列注意股。

打落全額交割股 台揚苦吞5根跌停板

鴻海（2317）集團旗下衛星通訊廠台揚（2314）自從2020～2024年連續四年虧損，每股淨值低於5元，證交所於3月18日變更交易為全額交割股，股價自從3月17日到今（21）日為止，連續五天打落跌停，摜破20元大關，下探17.85元，創下2020年5月以來的新低，跌停委賣張數為1萬8280張。

2檔新股申購別錯過 抽中鑫聯大投控有望現賺1.2萬元

新股申購別錯過！目前有兩檔新股開放申購中，包括鑫聯大投控（3709）及德晉（3466），其中鑫聯大投控抽中一張有望獲利12000。

台股大跌逾150點！00713除息力撐紅盤 股息4／15日入帳

擁有逾37.6萬受益人、規模高達1368億元的台股季配型ETF元大高息低波（00713）於今（21）日除息，每股配息1.4元，持有一張可領1400元，連續2次維持相同配息水準，今日台股開低走低，跌逾150點，但00713股價力撐紅盤，至上午10點半，最高來到53.85元，最低為53.65元，股息4月15日入帳。

不怕匯價變貴！赴日嗶電支「直接扣日圓」 玉山Wallet搶先推

國人熱衷赴日旅遊，趁近年日圓匯價變便宜時，囤了滿手日圓，除了雙幣卡，刷卡直接扣日圓外，玉山銀也正式推出「日幣直接付」服務，使用玉山Wallet於日本PayPay通路消費付款時，可直接連結玉山外幣活期存款帳戶扣日圓，這樣就不怕日圓變貴了，這也是第一家推出此服務的電子支付業者。