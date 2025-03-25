借錢難！國銀2月房貸餘額11.69兆元　增速連5個月走低

▲國銀承做房貸餘額11.06兆，增額連五個月走低。（圖／記者項瀚攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會公布2025年2月國銀承做房貸與建融狀況，2月底國銀承做房貸餘額11兆694億元，月增169.04億元，年增9.72%，連續五個月走低；建融餘額3兆8431億元，年增5.26%，為2024年11月以來，持續下降。

銀行局組長周正山分析，房貸年增持續下降，主因央行實施第七波選擇性信用管制，新撥貸偏低，農歷年後完工交屋高峰，建築貸款轉分戶貸款，農曆年資金充裕，還款量增加。

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金管會銀行局公布《銀行法》 72-2 最新水位，截至2025年2月底，該比率的分子為住宅建築及企業建築放款，總餘額為15.19兆元；分母則為存款總餘額+金融債券發售額，餘額為 57.99兆元，比率平均數為26.2%，較1月26.4%來得低，就個別銀行來看，沒有一家超過29%警戒值；28%以上、未滿29%則是有3家；27%以上、未滿28%則為6家。

金管會公布國銀建築貸款及購置住宅貸款概況，今年1、2月農曆春節期間逾放攀高，其中在2月購置住宅貸款逾放金額79.48億元，為2021年12月以來最高，購置住宅逾放比0.07%為連續4個月維持此一水準。

