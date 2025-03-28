台股今年來跌逾4.07％落後星韓　金管會：密切注意

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
台股跌跌不休，連2個交易日下跌逾300點，金管會今（28）日指出，今年以來台股跌幅達4.07％，表現落後新加坡、韓國、陸港股市，金管會喊話「密切關注國際金融市場變化。」
金管會表示，美股前一交易日(3/27)美國川普總統宣布新汽車關稅政策，引發市場對全面貿易戰及全球經濟受損的擔憂，美股延續頹勢，終場四大指數均下跌，跌幅介於0.33% ~ 2.07%，其中費半跌幅最大。
今日台股收盤指數21,602.89點，下跌348.87點，跌幅1.59%，成交量3,144.20億元，外資賣超301.92億元。同時段其他亞洲股市均下跌，新加坡跌0.09%，上海跌0.81%，香港跌1.36%，韓國跌2.20%，日本跌2.43%。
今年截至3/27止，台股下跌4.07%，相較香港漲幅17.54%、韓國漲幅8.65%、新加坡漲幅5.12%、深圳漲幅2.43%、上海漲幅0.66%、日本跌幅5.25%、美國道瓊跌幅0.57%。台股集中市場日均成交量約3,611.17億元，相較去年同期減少6.22%。
今年截至2月底本益比約20.46倍，現金殖利率達2.50% (加計股票股利為2.62%)，國內上市櫃公司今年截至2月底累計營收約7.19兆元，較去年同期增加16.33%，為歷年同期最高。截至3/27，信用交易之整戶擔保維持率為162.44 %。
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