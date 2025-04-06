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川普鐵拳重傷半導體　謝金河：台積電ADR市值已蒸發4200億美元

▲美國總統川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲美國總統川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普關稅嚇壞全球半導體股，財信傳媒董事長謝金河（老謝）形容川普「揮鐵拳」，讓半導體產業成重災區，估算台積電ADR市值已蒸發逾4200億美元，老謝直呼「半導體產業是撐起台灣產業的大柱，這回台灣受到的撞擊非同小可。」

以下是謝金河臉書全文：

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川普揮鐵拳，半導體產業成重災區！

這幾天全世界都陷入川普關稅驚恐中，其實受到衝擊最大的是半導體產業，而源頭始於元月27日中國推出Deepseek。

如果大家把時間推移到元月20日川普在白宮就任，他邀請孫正義，甲骨文艾利森，及Open Ai的奧圖曼三人在白宮推出Stargate計劃，準備用5000億美元發展AI，一周後，Deepseek發動奇襲，一直到今天，全球市值蒸發最多的產業在半導體，而輝達更是首當其衝！

元月20日出現在川普身邊的ARM，股價下跌55.29%，市值蒸發1095.78億美元，甲骨文下跌35.98%，市值蒸發1998億美元，算在微軟的Open AI，也衝擊微軟股價，市值少8096億美元。當天站在川普身邊的三家公司市值少超過一兆美元。

但是最慘烈的是輝達，NVIDIA從153.13跌到92.01美元，市值蒸發1.488兆美元。另一個是AMD，蘇姿丰和黃仁勳是AI兩個代表人物，但這一年來，AMD從227.3跌到83.67美元，股價下跌63.19%，市值蒸發2326.8億美元。更慘的是AVGO，股價從251.88狠狠跌到139.17美元，股價下跌36.23%，市值蒸發5297億美元。

台灣的台積電從226.4殺到144.84美元，在台股下周一開盤前，台積電的ADR已經跌36%，市值蒸發4232.96億美元。半導體產業是撐起台灣產業的大柱，這回台灣受到的撞擊非同小可。

費城半導體指數從5931.83殺到3529.6，跌幅40.6%，這次半導體產業等於挨了兩記重拳！我在元月27日DeepSeek發表當天在FB：如果DeepSeek輕鬆成功，輝達將走下神壇！現在AI的建置可能從微軟等刪減大型資料中心開始，台積電也將面臨沉重壓力。

關鍵字： 川普半導體市值台積電股市

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