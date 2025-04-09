劉鏡清曝原估關稅「最高35％」　郭智輝：若談判失敗加大紓困

▲經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

川普祭出對等關稅將於9日生效，經濟部長郭智輝強調，政府有整體規劃，經濟部負責收集訊息、反映狀況，並成立「馬上辦中心」，給予需要的企業協助，且政府也將與美方談判，若談判順利，880億元補助可滿足需求，若不順利則會加大金額；國發會主委劉鏡清也透露，當初設想最高版本是35％關稅，都有相關應變措施。

民進黨團總召柯建銘鐵口說美國只會收10％，但顯然結果不是如此，對此，郭智輝表示，評估是根據各種不同情境，柯總召不代表行政院，880億元的補助是知道32％以後，再調整加碼放大，第一階段認為880億元可以滿足紓困方案，傳產跟中小微企業受影響、高科技影響不大，這都確認過了。

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郭智輝指出，這是第一階段的做法，若是政府與美方談判出來，能達到好的結果，預估880億元可滿足需求；若談判不如預期，當然金額會加大。

郭智輝也強調，經濟部有一個「馬上辦中心」，會擴大相關服務，直接由本部來準備，針對經濟部所屬的中小微企業碰到的問題，不會每一家都一樣，所以有個服務中心透過園管局的服務站連結回來，台北本部裡面有個顧問團，針對每位願意來跟我們談的企業給予落實方案，且1天就會回覆。

川普宣布加徵台灣32％對等關稅，政府有沒有先前評估到會這麼高？有沒有提早預備因應關稅措施？國發會主委劉鏡清表示，當時設了很多版本，最高版本是到35％、最低10％，都有版本應變，不過是否還有其他籌碼，現在無法攤出來給對方知道，因此無法透露。