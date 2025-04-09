政院關稅記者會被下封口令？　郭智輝：我的角色是回答問題

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

行政院4日召開關稅記者會，相關部會首長輪流報告應對方案，不過經濟部是由次長何晉滄報告，部長郭智輝坐整場未發言，遭疑是被下了「封口令」，對此，郭智輝今（9）日以棒球妙喻，表示跟次長是分工合作，次長報告、他回答記者提問，但記者提問正副院長都答了、沒有輪到他來回答，「我沒上去代表我沒用嗎？我是要回答問題，結果沒有人問我問題。」

郭智輝今日出席立法院經委會備詢，立委張啓楷質詢時問及關稅記者會為何郭都沒發言、是否被下封口令？

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郭智輝表示，畫面跟事實不一定正確，你去看棒球，投手好幾個在後面，先發投手投得很好、9局都他在投，我本來是中繼角色，我沒上去代表我沒有用嗎？那一天我準備要回答記者提問，但行政院正副院長都回答了，就沒有輪到我，這是事實。

郭智輝指出，這是分工合作，不可能2個投手上去投，次長上去是在報告，我的工作是要回答問題，但就沒有問題我要怎麼回答，報告就是完全照著念，我的角色是要回答記者問題，那一天沒有我能回答的問題。

到底是不是被下封口令？郭智輝強調，這種基本假設的機率等於零，行政院是一個團隊，每個人扮演什麼角色很清楚，我那天就是回答記者問題，次長的報告我也可以，但我們分工，次長報告、我回答問題，我是要回答問題，結果沒有人問問題。