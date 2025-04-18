國人憂3原因延後退休！　調查估退休生活需準備1600萬　

▲調查顯示，台灣民眾退休金準備1600萬才夠。（圖／達志示意圖）

記者巫彩蓮／台北報導

根據保誠人壽最新發布的2024年退休調查結果，台灣民眾對於退休計劃的態度出現顯著變化。調查顯示，受訪者的退休金準備金額與去年相同，平均為1,600萬元；此外，51.8%的受訪者有進行退休金規劃，比2023年增加了5.2%。在三明治族群中，有58.1%的人進行退休金規劃，並投入了41.5%的資金，顯示出這個群體對於退休的重視。

調查指出，有退休計畫者的比例在四年間下降了13.6%，目前僅有80.6%的人計劃退休。進一步分析，33%的受訪者預計會延後退休，主要原因包括「物價上漲／通貨膨脹」(75.9%)、「持續的家庭支出」(48.3%)以及「希望有持續收入，提升家庭生活水平」(37.5%)。

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受訪者預計，退休後的每月生活費平均為35,396元，顯著低於行政院112年家庭收支調查報告中65歲以上族群每戶平均每月51,815元的消費支出。特別是單身但有長輩需照顧的族群和30世代的受訪者，預計每月生活費分別為34,779元和37,500元，相較去年增加了2,000元以上。

深入分析有退休金規劃的單身但有長輩需照顧的族群和30世代，發現他們每月投入的退休金分別為13,817元和14,341元，皆低於整體受訪者的平均每月投入金額14,742元，顯示投入金額遠低於預計的生活費規劃。

當被問及延後退休的原因時，75.9%的受訪者表示「持續的物價上漲／通貨膨脹」使得存下足夠的退休金變得困難，這一比例較2023年的73.1%有所增加。此外，48.3%認為「家庭支出可能還很多，希望能持續賺取收入」，與2023年的2.4%相比，也呈現上升趨勢。

針對沒有退休打算的受訪者，52.4%表示「希望有經濟收入，可以讓生活過得更加寬裕」，而48.3%認為「如果不繼續工作，無法維持生活所需」。這些數據顯示，經濟壓力與未來物價水準是影響延後退休或不想退休的主要因素。

整體而言，保誠人壽的2024年退休調查結果反映出台灣民眾面臨的嚴峻經濟挑戰，特別是物價上漲與家庭支出的壓力，使得許多人不得不重新考量自己的退休計劃。

