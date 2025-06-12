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6年滾千萬！　30歲財經網紅靠3檔ETF致富密技曝光

2020年疫情爆發，清流君將存款一次投入VTI，開始布局美股。

▲2020年疫情爆發，清流君將存款一次投入VTI，開始布局美股。

圖文／鏡週刊

8年級財經網紅清流君，去年底剛滿30歲，財富已逾千萬；常在節目上要大家歐印（資金全押）的他，6年前以ETF做為投資起手式，並趁疫情大亂、美股4次熔斷將所有積蓄投入，從此all in全世界成了他的投資座右銘，就連親弟也跟著照做，開啟投資正向循環。

清流君坦言，改變自己最重要一部書是《共同基金必勝法則》，「在清大圖書館看到這本書時破破舊舊的，像失傳已久的武功秘笈。當時因為媽媽買了很多投資型保單，背後連結一堆共同基金，想搞懂她到底買了什麼；沒想到，書中內容竟與先前認知完全相反。」

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最震撼的是書中統計實證，過去20年所有華爾街操盤手績效，有高達8成以上機率會落後大盤。「為查證書中內容，我上美國圖書館網站查詢系統搜尋，結果發現作者約翰．柏格理論與實務並重，書中內容都有研究文獻支持，相當嚴謹令人信服。」

清流君投資起手式是將學生時代在補教業賺到的收入，一次買進數張0050（元大台灣50）；隔年碰上肺炎疫情，美股4次熔斷，他又將畢業後存到的30多萬元，一次投入VTI（美國整體股市指數基金），之後每季固定投入約30至40萬元在這兩檔ETF。

到了2021年，清流君意識到投資部位只有台股、美股，一旦發生黑天鵝事件，風險分散效果不足，便調整配置，新增一檔涵蓋歐洲、日本及新興市場股市的ETF：VXUS；目前持股狀況是，0050占比20%，VTI占比48%，VXUS（美國以外全球股市）占比32%。

清流君解釋，若想省事，投資人只要布局一檔VT（Vanguard全世界股票ETF），就可參與全世界股票市場；還有一檔在愛爾蘭註冊的VWRA，由大型股與中型股組成，也是投資全世界股市的選擇，「相較VT，VWRA具股息稅負優勢，投資人可特別留意。」

若不想直接布局VXUS，投資人也可分別選擇區域型ETF，例如VGK是歐洲ETF，VPL以日本、澳洲為主，屬亞太股票型ETF，VWO則是全球新興市場ETF，中國占比最高，其次是印度、台灣。

「我比較怕麻煩，就以美股（VTI）、台股（0050）及美股以外（VXUS）3檔ETF來布局全世界。」他強調，過去6年每逢1月、4月、7月、10月，一定紀律執行資金投入計畫，不論市場多空漲跌，皆不停利不停損，持續累積一股不賣。而這是清流君能在6年時間，財富滾到千萬的關鍵。

清流君經常在財經節目中強調，資金全押、分散投資，對親弟也是這樣耳提面命。「我哥讓我謹記在心的兩個字，就是歐印（all in）；有錢就買006208（富邦台50）或0050及VT，努力把錢擠出來後就投入，不用看盤，把短期波動當空氣。其實我不太懂這些，就照哥哥說的做，過去績效也還不錯，年報酬率約1成。」他的這套梭哈投資策略，也讓家人從半信半疑，到現在深信不疑。


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關鍵字： 鏡週刊ETF投資理財

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