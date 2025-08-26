台積電亞利桑那州廠成功獲利　半導體學徒計畫成關鍵原因

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

美國亞利桑那州因台積電設廠掀起經濟巨浪。根據美國媒體《The Eagle》報導，自2020年台積電宣布赴美建廠後，當地產業與就業結構出現重大轉變。今年3月，公司再追加1,000億美元投資，使總額達到1,650億美元，締造美國史上規模最大的外國直接投資案，並推動鳳凰城成為新興半導體聚落。

根據報導，三座晶圓廠將於未來數年陸續完工並投產，預估將創造6,000個高科技長期職缺，建廠期間更帶來逾20,000個營建就業機會，目前每天仍有超過5,000名工人進行施工。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外界對台積電海外設廠最大疑慮之一是「工程師短缺」。對此，亞利桑那州教育機構、地方政府與台積電積極合作，開辦人才培訓專案。例如，2022年啟動的「半導體快速啟動計畫」已吸引逾6,000人報名，超過900人完成認證，成為基層技術人力的主力來源。報導舉例，23歲當地居民Wilson僅接受10天訓練，即成功加入台積電AZ廠擔任光罩技術員。

此外，台積電與鳳凰城市府、亞利桑那州商務局及多所大學合作，推出全美首個「半導體技師學徒計畫」，並投入500萬美元資金，讓學員在18個月至四年的訓練中兼顧學習與全職薪資。首批學徒已於2024年啟動，計畫2025年擴增至130人。

另外，根據大鳳凰城經濟發展委員會估算，僅最初的650億美元投資，13年間即可帶來12億美元直接稅收與1.95億美元間接稅收，並創造93億美元個人收入。房地產業也順勢跟進，麥克地產集團宣布投資70億美元開發「Halo Vista」綜合型社區，瞄準工程師與產業鏈人口需求。

同時，產業聚落效應同樣顯著，報導指出，至今已有39家相關企業落腳大鳳凰城，投資總額超過370億美元。甚至舉辦超過50年的全球半導體盛會SEMICON West，也宣布自2025年起將主場移師鳳凰城，象徵產業重心東移。

報導也指出，台積電積極融入當地社會，例如舉辦「新鮮蔬果市集」，以15美元提供原本可能被丟棄的農產品，已減少超過7萬磅食物浪費，惠及當地家庭；同時與美國紅十字會合作舉辦捐血活動，近期一次活動收集的血液足以拯救186名病患。

隨著第二與第三座晶圓廠預計分別於2028年及2030年代投產，專家認為，台積電將長期牽動亞利桑那州產業結構，並持續強化美國在全球半導體供應鏈中的戰略地位。