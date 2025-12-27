房地合一稅慘補108萬！1關鍵被抓出僅設籍　自住優惠破功

▲看屋示意照，非指當事人。（圖／記者張雅雲攝）

記者陳瑩欣／台北報導

僅設籍卻未實際居住，小心房地合一稅「自住優惠」全被打回票！中區國稅局近期查核發現，納稅義務人小周（化名）雖於名下不動產設籍，卻因人在外地工作、且房屋實際有出租事實，原申請的400萬元免稅額全面駁回，遭核定補稅高達108萬元，較原申報金額高出7.71倍。

設籍≠自住！400萬免稅額飛了！

中區國稅局指出，小周於113年9月出售107年取得的房屋，申報交易所得540萬元。

小周原以為符合「持有並設籍滿6年」條件，自行扣除400萬元免稅額後，僅繳納14萬元稅款。

國稅局查核關鍵： 經勾稽發現，小周自110 年起便長期在外地工作，且該房屋有出租紀錄，違反「實際居住」及「未出租」兩大紅線。

最終核定： 因不符優惠條件，稅率被重新核定，小周必須補稅108萬元，稅額落差高達7.71倍。

房地合一稅自住優惠「3要件」缺一不可

國稅局強調，適用房地合一稅 400 萬免稅額與 10% 優惠稅率，須「同時」符合3大重要規定：

1、設籍與居住：本人、配偶或未成年子女設籍、持有並實際居住連續滿 6 年



2、用途限制：交易前 6 年內，未出租、未供營業或執行業務使用



3、適用次數：6 年內未重複適用此項租稅優惠

國稅局提醒，房地合一稅對於自住認定極為嚴格，「實際居住事實」為審核的核心指標。若僅有設籍形式而無居住之實，或在持有期間曾短暫出租，皆會導致自住優惠破功。民眾如有稅務疑義，應先撥打 0800-000-321 洽詢，避免遭追繳巨額稅款。