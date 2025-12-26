金價飆破4500美元還沒到頂？「黃金王子」曝2026年上看5200

▲國際金價衝破4500美元創新高。（圖／路透）



國際金價持續走揚，近期每盎司價格突破4500美元，再創歷史新高。台灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，儘管今年金價漲幅驚人，但在全球政經高度不確定情況下，黃金被視為「買保險」的避險資產，市場仍願意承擔更高成本，對2026年金價的預期區間，上緣已看至5200美元。

專家解析：金價上漲關鍵在「買保險」



楊天立於北威集團舉辦的「2026全球展望：產業與市場關鍵變局」論壇中分析，這波金價上漲的核心動能，並非單純供需，而是資金避險需求升溫。未來金價能推升至何種水準，關鍵取決於市場願意為避險支付多少「保險費」。

回顧今年金價走勢，楊天立指出，上半年1至4月為第1波漲勢，4月在美國總統川普上任並宣布對等關稅政策後，避險情緒快速升高，金價大幅拉升後轉為整理；8月下旬因美國就業數據疲弱、降息預期升溫與債務疑慮再起，金價啟動第2波強勁攻勢，並於10月與12月接連創高。

川普2.0變數多 2026年金價上看5200



展望後市，楊天立認為，「不確定性」仍是主導黃金市場的關鍵字。隨著川普2.0政策風格更為強勢，美國調整與全球的經貿與政治關係，資金持續尋找避風港，近1年來已有明顯資金流入黃金市場，目前市場對明年金價的預測區間，約落在每盎司4900至5200美元。

▲市場預期2026年金價區間上看4900至5200美元，若資產配置提高黃金比重，價格仍有推升空間。（圖／CFP）



在資產配置方面，楊天立指出，市場觀念正從「股6、債4」轉向納入黃金的配置架構，例如「股6、債3、金1」。不過目前高資產族群的黃金配置多低於5%，若提升至10%，即使資金移動幅度不大，也可能因黃金市場規模相對較小，對價格產生顯著影響。