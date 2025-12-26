AI伺服器、記憶體「一路旺到2026」！外資點名5台廠成最大贏家

▲11月營收超越季節性，外資表示，AI伺服器、記憶體動能一路旺到2026。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

美國財經網站《Seeking Alpha》報導，在多家台灣科技供應商公布11月營收後，投資機構Wedbush Securities指出，伺服器與記憶體相關零組件需求持續展現「非凡強度」，不僅優於傳統季節性表現，也顯示產業成長動能仍在加速。

Wedbush分析師Matt Bryson在最新給客戶的研究報告中表示，11月整體伺服器零組件銷售金額，較一般線性季節水準高出約7%，主要由奇鋐（3017）與信驊（5274）兩家台廠帶動，實際銷售表現明顯優於市場預期。

▲信驊科技。（圖／記者高兆麟攝）

伺服器支出不只AI 標準型需求同樣穩健

Bryson指出，這樣的成績反映出企業在標準型伺服器與AI伺服器兩大領域的資本支出皆維持強勁。他認為，相關結果與Wedbush在本月稍早於亞洲進行的供應鏈調查高度一致，顯示AI伺服器不僅當前需求火熱，未來訂單能見度也相當高。

值得注意的是，信驊的亮眼表現，也顯示標準型伺服器市場需求仍具韌性。信驊長期與輝達（NVIDIA）及超微（AMD）在伺服器領域合作，被視為其營運持續成長的重要支撐。

▲創見。（圖／翻攝自官網）

記憶體漲價循環加速 DRAM、NAND同步吃緊

除了伺服器外，記憶體市場在11月同樣展現強勁動能。Bryson分析創見、群聯與南亞科等台灣業者營收後指出，近幾個月的多頭趨勢持續延燒，且第四季漲勢更為明顯。

他說明，這波自今年3月啟動的記憶體價格上漲，不僅延續至第三季，在第四季更因供需失衡而進一步放大。雖然南亞科及部分模組廠確實受惠於DDR4產品快速停產（EOL）造成的短缺，但更關鍵的因素，是雲端服務供應商（CSP）在8、9月期間需求意外升溫，導致DRAM與NAND Flash同步出現缺貨狀況。

外資看好延續至2026年 CSP需求大幅上修

Bryson預期，隨著CSP已大幅上調2026年的需求展望，這波由AI伺服器與記憶體共同驅動的產業熱潮，短期內難以降溫。他認為，在AI相關產品持續排擠傳統產能的結構性影響下，供需緊繃情況恐將一路延續至2026年，相關供應鏈仍是市場關注焦點。