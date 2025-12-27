國民年金拖欠8年　 人妻揭「1原因」10萬元一次繳清！兩派吵翻

▲勞保局。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，國民年金拖欠8年，總金額高達10萬元，本來不想繳，但媽媽堅持要繳清，也思考了跟自己的權益有關，於是一次繳完了。貼文一出，不少人質疑繳國民年金的必要性，「就像把錢丟進水裡」，但也有網友認為，國民年金對未來生活仍有幫助。

生小孩後就沒繳國民年金 8年積欠10萬元

女網友在Dcard發文，在生小孩後就停止繳納國民年金，主要是因為沒有收入，覺得每月繳費負擔太重。直到最近在媽媽的堅持下，讓她重新審視國民年金的重要性。她思考自身權益後，認為若只依靠勞保，未來風險太高，加上目前身為二度就業婦女，工作穩定性不足，最終決定繳清欠繳的10萬元。

她透露，除了本金10萬元，還有約4000元的利息尚未支付，「因為利息很低，很容易被忽視，所以就更容易一年又欠了一年，時間過得很快，不知不覺利息也滾動到幾千塊了」，之後再也不敢積欠了，每月會按時繳納。她也提到，目前勞保年資為8年，國保則有12年，若持續繳納，有望順利領取雙保退休金。

貼文一出，部分網友對國民年金制度抱持負面看法，「國民年金就是懲罰沒工作的人」、「繳了也覺得浪費」、「你要思考未來少子化越來越嚴重，可能輪到我們要領時，被砍到根本領不到，或是又要延後請領」；甚至有人覺得這根本是「失業懲罰金」。

不過也有網友分享自身經驗，指出國民年金其實有其價值，「我老媽繳了15年，現在月領5千出頭，對沒收入的老人家其實還是有點幫助，我們小孩給的零用金加上國民年金湊兩萬給老人家生活」；也有人強調，國保與勞保年資可合併計算，是最大的誘因，「國民年金本身也不是只有老年給付，這個制度就擺在那邊，適合的人就是會去研究會去用」。