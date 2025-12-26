繼承950萬遺產　嫌定存太慢「想進股市拚一把」提早退休！全場勸退

▲原PO繼承遺產，想要投資。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

一位女網友透露，父母相繼離世，身為獨生女繼承了700萬元房產，父母留下950萬元現金遺產，加上原本的60萬元存款，總資產突破1010萬；過去家中理財相當保守，沒有任何股票或債券，這筆遺產目前放在定存，只留10萬活存應急，想請教如何規劃比較好，貼文掀起熱論。

女網友在Dcard發文，「繼承950萬，規劃提早退休」，今年30歲，一年內相繼失去雙親，原本只知道家中擁有一間市值約700萬元、已繳清房貸的房子，並不清楚父母資產全貌。直到近日辦理繼承手續後才發現，父母還留下了高達950萬元現金，其中父親約占700萬、母親約250萬。

她透露，父母留下的現金，再加上她自身存款60萬元，總資產已達1010萬元；由於家中向來保守理財，她目前先放進定存，只保留10萬元在活存帳戶應急，讓她開始思考「是否能提前退休」。

她表示，「定存會被通膨吃掉，最好是存ETF才能提早退休」，月薪3萬元扣掉必要支出後，每月有1萬元可使用，「加上繼承來的錢，想問怎麼規劃比較好？幾歲可以安穩退休？」

放定存走保守投資路線也是個方法

貼文一出，網友紛紛建議，放定存也是一個方法，「在自己還沒做好功課之前，請不要輕易決定大額的投資方向，縱使放定存被通膨吃掉一點點，也不要急著隨便投資」、「現在在股市高點，不建議現在入場買ETF或買什麼美債，現在反而比較建議做最保守的台幣定存」「不會投資沒關係，寧可定存也不要被奇怪投資騙光」。

也有人提到，「要無腦穩定領現金，最好就是高股息ETF，只是1000萬還不能退休，只是讓妳工作可以輕鬆做而已，最好是工作收入最低標準可以打平妳生活開支，然後ETF收入，再持續買進ETF，創造更大收入」、「不要告訴親友你繼承了多少錢，一個單身的年輕女生很容易成為下手的目標」、「最無腦做法就是除了留一筆緊急備用金外，其餘全部投國內外的ETF，固定領到的配息可以做自己想做的事」。