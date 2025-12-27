ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電推「積蜜計畫」廠區復育百萬蜜蜂　產出500公斤蜂蜜

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）是國內首家於廠區內成功復育螢火蟲與巴氏銀鮈的企業，為促進生態系統永續發展及生物多樣性保育，台積電針對植物繁衍的重要授粉媒介「蜜蜂」，攜手東海大學生命科學系及新竹、台中、台南廠區所在地的蜂農，共同啟動「積蜜計畫」，於晶圓十二廠第8期廠區、晶圓十四B廠、晶圓十五A廠、晶圓十五B廠及晶圓十八B廠設立復育基地。截至2015年11月，59個蜂箱共培育約118萬隻蜜蜂，累計產出約500公斤蜂蜜；教育推廣共舉辦14場次，吸引6,052人次參與，體現企業營運與生態環境共榮的精神。

蜜蜂是維繫生態平衡的關鍵物種，其授粉支撐了全球約四分之三的作物生產，對人類糧食安全及生態穩定至關重要。台積電致力將廠區打造成環境友善的生物棲息地，為保護蜜蜂避免其於廠內周邊設施築巢而受傷，同時提升設備運作安全，2014年2月推動「積蜜計畫」，邀請東海大學生科系舉辦「蜂學工作坊」，協助台積電生態團隊系統化學習蜜蜂保育知識及實務，並於廠內復育基地設置蜂箱、導入在地蜂農的專業養殖經驗，有效增加蜜蜂族群成長；2014年5月首次採收蜂蜜，皆符合國家標準（National Standards of the Republic of China, CNS）。此外，透過家庭日的廠區導覽活動，向員工及眷屬介紹蜜蜂的構造、種類及居住環境，增進對蜜蜂生態價值的認識。

同時，由於蜜蜂於白天持續採蜜，飛行半徑可達約2公里，且對環境變化高度敏感，其族群的健康狀況與數量變化可做為環境監測的輔助預警指標，台積電亦將廠區蜜蜂生產的蜂蜜送至東海大學進行分析，進一步驗證環境品質，強化檢測成效。

呼應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）第15項「保育及維護生態系統的永續使用，確保生物多樣性」，台積電將持續深化「積蜜計畫」，規畫蜂群數量即時監測及蜜蜂授粉植物種類調查的可行性，以實際行動展現生物多樣性的多元價值，提升生態保育能力，實現綠色製造與生態環境和諧共生。

