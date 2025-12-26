快訊／大樂透1億頭獎一注獨得　獎落苗栗頭份

千億級00929大換血增台積電等16檔 3檔ETF換股一次看

台灣指數公司宣布中信上櫃ESG 30（00928）、復華台灣科技優息（00929）、兆豐電子高息等權（00943）三檔ETF追蹤指數成分股變動，當中00929資產規模最大達1321億元將納入台積電（2330）、聯發科（2454）等16檔成分股，刪除創見（2451）等6檔成分股，此次成分股調整將今（26）日盤後，下周一（29）日起生效。

21萬股民注意！統一00981A改為季配息 明年3／2公布配息預估

21萬股民注意，為滿足投資人對現金流需求，主動統一台股增長（00981A）經金管會核准進行收益分配頻率調整，由原本的年配息改為季配息，除息月份也將改為每年的3、6、9、12月，根據00981A調整後的首次收益分配時程，預計於明(2026)年3月2日公布預估配息金額、3月13公布實際配息金額，並於3月17除息，投資人參與00981A首次配息的最後買進日為3月16日，配息收益預估於4月10日入帳。

記憶體價格飆升衝擊PC產業 日系品牌傳評估漲價轉嫁成本

記憶體價格持續走高，開始對日本 PC 產業營運造成壓力。夏普（Sharp）旗下 PC 子公司 Dynabook 表示，相關成本已超出企業可自行吸收的範圍，正評估未來調漲產品價格的可能性。

日央升息救不了日圓！ 分析師悲觀估2026年貶至165

受日本央行升息和財政風險影響，市場對日圓的看跌情緒加劇，根據《彭博》報導，包括摩根大通在內大型投資銀行外匯策略師預測，由於日美之間仍存在較大的利差、實際利率為負以及持續的資本外流，悲觀看待日圓兌美元走勢，估明年（2026）底觸及165。

記憶體搶貨火熱 外媒爆Google採購主管未搶到足夠庫存遭解雇

根據外媒Wccftech報導，全球記憶體晶片供應正面臨嚴重短缺，特別是高頻寬記憶體（HBM）與低功耗記憶體（LPDDR），在AI需求快速成長下，供需失衡情況前所未見，並引發科技大廠之間的「搶貨大戰」，甚至有一名Google高階採購主管因未能提前簽長約，導致HBM供應不足遭到解雇。

金價飆破4500美元還沒到頂？「黃金王子」曝2026年上看5200

國際金價持續走揚，近期每盎司價格突破4500美元，再創歷史新高。台灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，儘管今年金價漲幅驚人，但在全球政經高度不確定情況下，黃金被視為「買保險」的避險資產，市場仍願意承擔更高成本，對2026年金價的預期區間，上緣已看至5200美元。

擷發科首顆自研NFC晶片「一次投片成功」 良率達99%

ASIC設計廠擷發科（7796）今日宣布，自主研發之首顆 NFC收發器 IC 已完成晶片測試與驗證程序。此專案創下「FTR（First-time-right）」的卓越紀錄，且初步測試良率高達 99%，展現擷發科在混合訊號設計與晶片製程管理上的高度成熟。擷發科表示，面對類比與射頻設計的高複雜度挑戰，公司研發團隊憑藉深厚的技術積累，使首顆 NFC IC 在第一次投片即通過全數功能驗證。

長榮航空董事會決議斥資19.4億美元 增購4架波音787-9客機

長榮航空（2618）因應航線佈局及營運需求，今日董事會決議增購4架波音787-9客機，交易總金額不超過19.4億美元，同時依據未來中長期機隊規劃需求，延長4架波音777-300ER租期。

散裝船運BDI今年全年年減4%、Q4增幅高達47% 明年看好

散裝船運市場的波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)昨(25)晚封關，全年均數為1681點，年減4%，整體市場呈現倒吃甘蔗狀況，第四季指數來到2159點，年增率高達47%，中國進出量佔42%。國內各家散裝船公司都估明年市場發展會優於今年，如果俄烏戰爭結束，還會有加分作用。

永豐金子公司京城銀通過處分京城租賃全數股權 明年1／30交割

永豐金（2890）旗下子公司京城銀行，於今（26）日召開董事會決議通過處分其子公司京城銀國際租賃股份有限公司（京城租賃）100%股權。交易總金額為20 億元，預定於明（2026）年1月30日辦理股權轉讓交割事宜。