貴金屬史詩級行情！白銀暴漲　與黃金、鉑金同刷新高

黃金、白銀和鉑金價格創下歷史新高，投機買盤和年底流動性趨緊推動貴金屬價格上漲，同時市場也預期美國將進一步降息，以及地緣政治緊張局勢加劇。分析師估計，明（2026年）年上半年，黃金價格每盎司逼近5000美元，而白銀上看每盎司90美元左右。

26日紐約交易時段，貴金屬黃金、白銀、鉑金、鈀金全面大漲，黃金、白銀和鉑金更同步創下歷史紀錄。

其中現貨黃金漲1.12%、報每盎司4531.1美元，本周累計漲幅4.44%；COMEX黃金期貨漲1.31%、每盎司4562美元，本周累計漲3.98%；現貨白銀暴漲10.24%，報每盎司79.196美元，本周累計漲17.87%；COMEX白銀期貨暴漲11.15%，報每盎司79.68美元，本周累計漲幅18.06%。

現貨鈀金暴漲14.24%，報每盎司1923.4美元，本周累計漲幅12.63%；現貨鉑金暴漲10.31%、每盎司2450.91美元，本周累計漲幅24.31%。

根據《路透》報導，OANDA高級市場分析師Kelvin Wong表示，自12月初以來，買盤驅動和投機行為一直在推動黃金和白銀價格上漲，年底流動性不足、預期美國將長期降息、美元走軟以及地緣政治風險加劇等因素共同推動貴金屬價格創下新高。

Wong估，2026年上半年，黃金價格可能會向每盎司5000美元邁進，而白銀價格則有可能達到每盎司90美元左右。

今年以來，黃金價格強勁上漲，創下自1979年以來最大年度漲幅，主要受聯準會（Fed）寬鬆政策、地緣政治不確定性、央行強勁需求、ETF持倉量增加以及持續去美元化等因素推動。

白銀價格年初至今飆漲158%，漲幅遠超黃金近72%，主要得益於結構性赤字、白銀被列為美國關鍵礦產以及強勁的工業需求。由於交易員預計明年美國將兩次降息，因此在低利率環境下，黃金等無收益資產可能會繼續得到良好支撐。

在地緣政治方面，美國正集中精力對委內瑞拉石油實施為期兩個月的「封鎖」；周四，美國對奈及利亞西北部的伊斯蘭國武裝分子發動攻擊，以報復其對當地基督教社區的攻擊。

而鉑金和鈀金廣泛用於汽車催化轉換器，由於供應緊張、關稅不確定性以及投資需求從黃金轉向其他金屬，鉑金和鈀金價格大幅上漲，其中鉑金今年迄今上漲了約 165%，鈀金上漲了超過 90%。

「鉑金價格受到強勁的工業需求支撐，而美國庫存商由於對制裁的擔憂而回補倉位，這有助於維持價格高位，」孟買信實證券高級研究分析師Jigar Trived表示。

