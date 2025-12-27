力求完善　基隆-石垣島渡輪改寒假前開航、設女性專用大通鋪

▲「八重山丸」的基隆-石垣島航線開航時間從元旦前調整為寒假前，以力求完善。（圖／華岡集團提供）

記者張佩芬／台北報導

為力求完善，日本沖繩縣石垣(島)市規劃以「八重山丸」客輪開闢的基隆至石垣海上客貨運定期航線，其在台總代理華岡集團總經理洪郁航表示，為力求完善，開航時間決定至最晚元月下旬寒假前，考慮女性乘客安全與舒適，開放式臥鋪(通鋪)決定犧牲部分空間，設女性專艙，2月底前做淡季促銷，最低票價從2800元(單人/單程)降為2000元。

洪郁航指出，「八重山丸」的客艙裝潢與主體整備皆已告一段落，目前正進入啟航前最後的綜合運營測試階段，為了呈現最佳的營運狀態，除了針對動力系統與客艙設備進行最後的精密調校外，也正同步落實客艙服務人員的實務演練。

這最後一哩路，是為了確保未來營運的絕對順暢與穩定，石垣島市府與華岡選擇審慎而不倉促，待所有指標皆達到「完美驗收」標準後，將第一時間對外公布確切的首航日期。

▲開放式臥鋪將設女性專艙，以確保女性乘客安全與舒適。（圖／華岡集團提供）

大通鋪部分原考慮做隔板或是提供小帳棚，最後基於女性安全與舒適度考量，決定設女性專艙，雖然需要犧牲部分鋪位，但符合女性乘客期待。

公司已經訂出淡季促銷價，單人單程開放式臥鋪從2800元(單人/單程)降為2000元、標準雙人房與4人房從4200降為2700、4人家庭房從5600降為4100元，皇家套房從1.05萬元降為8500元、豪華套房從5600降為4100元(以上均為單人/單程價)。

洪郁航表示，船隻也會招攬日本旅客，除了石垣島居民，日本國內赴石垣島旅遊的旅客，可以搭船來台灣旅行，回程可以選擇搭飛機直接回居住地，希望為台灣多爭取一些外籍旅客。

▲船上七種房型，淡季期間依房型不同，每人單程降價800-2000元。（圖／華岡集團提供）

因為船隻都是夜航，供應的是早餐，公司比照航空公司規格，由復興空廚與開元食品負責供應餐食，確保食安。船票含住宿及早餐，每人至少可託運兩個各20公斤的大行李箱，家庭房、豪華套房及皇家套房旅客，每人可攜帶3件大型行李。

合作旅行社則已敲定為東南旅遊，百威旅遊、華泰旅遊、安麗達旅行社與Klook。