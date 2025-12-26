ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

日央升息救不了日圓！　分析師悲觀估2026年貶至165

▲▼ 日幣、日圓匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 日圓美元走勢市場悲觀估明年底觸165。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

受日本央行升息和財政風險影響，市場對日圓的看跌情緒加劇，根據《彭博》報導，包括摩根大通在內大型投資銀行外匯策略師預測，由於日美之間仍存在較大的利差、實際利率為負以及持續的資本外流，悲觀看待日圓兌美元走勢，估明年（2026）底觸及165。

日圓兌美元今（26日）早上亞洲盤在155.7至156.5元間游走，距離今年1月觸及的年內低點158.87不遠。

報導稱，日圓基本面相當疲軟，明年周期性因素可能對日圓更加不利，由於市場預期其他地區利率會上升，日本央行收緊貨幣政策的影響將受到限制。

日圓匯率接近先前觸發政府干預的水平，官方干預的風險再次成為關注焦點，但僅靠政府乾預不太可能使日圓擺脫貶值趨勢。

摩根大通、法國巴黎銀行和其他機構的策略師認為，只要日本央行逐步收緊貨幣政策，且財政刺激引發的通膨風險持續存在，這一趨勢就可能持續下去。

今年日圓兌美元匯率連續四年下跌後，小幅上漲不到1%，此前市場預期日本央行升息和聯準會降息將帶來日圓反彈，但結果卻不盡如人意。今年4月，日圓一度短暫突破140日圓兌1美元，但隨後由於美國總統川普的關稅政策存在不確定性，以及日本政局變化帶來的財政風險上升，日圓漲勢回落。

摩根大通首席日本外匯策略師田瀬淳也（Junya Tanase）表示，日圓的基本面相當疲弱，很難想像明年會有顯著改善。」田瀨淳也對2026年底日圓兌美元匯率的預測最為悲觀，認為日圓將跌至164。

他指出，周期性因素可能在明年進一步削弱日圓，而由於市場預期其他國家將在較長時間內維持高利率，日本央行的貨幣緊縮措施效果有限。

報導也指出，法國巴黎銀行新興市場亞洲外匯與利率策略師Parisha Saimbi指出，「我們認為明年全球宏觀環境對風險情緒相對有利，這通常有利於套利交易。」她預計日圓兌美元匯率將在2026年底前走弱至160日圓。她指出，強勁的套利需求，加上日本央行謹慎的立場以及聯準會可能比預期更鷹派的政策，將使日圓維持在低點。

福岡金融集團首席策略師佐佐木徹（Tohru Sasaki）表示，「日元疲軟的狀況絲毫沒有改變。關鍵在於日本央行並未激進加息，且實際利率仍深陷負值區間。」

他預計到2026年底美元兌日元將觸及165。「我認爲聯準會（Fed）的降息已基本結束。如果市場開始對此進行定價，那將成爲推高美元兌日元的另一個因素。」

另日本對外投資持續對日圓構成壓力。美國銀行證券首席外匯及利率策略師山田修介在本月初的一份報告中指出，近年來日本對外直接投資持續保持穩定增長，基本上未受經濟週期和利率差異的影響。尤其值得一提的是，今年日本企業對海外企業的併購數量已達到近幾年來的最高水準。

儘管如此，一些日圓觀察家仍確信，隨着日本央行持續政策正常化，日元長期將走強。高盛集團認爲，未來十年日元最終將向100的方向走強，但同時承認短期內存在多重不利因素。

關鍵字： 日圓美元匯率升息貶值

佐藤健來台參加AAA語言不通　感謝朴寶劍暖心照顧

