快訊／地震害宜蘭東澳變電所跳脫3465戶停電　23：15復電

台積電官網低調公布2奈米成功量產 生產基地高雄晶圓22廠

台積電（2330）近日悄悄於官網宣布N2製程已經於第四季開始量產，更公布N2的生產基地位於高雄的晶圓二十二廠，不過台積電此次N2成功量產並沒有發布新聞稿，僅在官網低調公布，但仍引起全球產業界關注。

上海商銀4行員挪用款項2560萬 金管會重罰1200萬元

上海商銀陸續有不同單位分行4行員挪用客戶款項或公款共計2560萬元，金管會銀行局銀行局副局長王允中認為，該行有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，核有違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之內控內稽辦法第3條第1項、第8條第1項及第3項規定，金管會依銀行法第129條第7款規定核處1200萬元罰鍰。

群益00992A掛牌首日寫驚奇 創主動式台股ETF3項新紀錄

今（2025）年是台灣主動式ETF發展元年，自5月第一檔產品推出以來，迄今已有8檔主動式台股ETF掛牌，主動群益科技創新（00992A）於今（30）日掛牌，盤中最高價來到10.4元，終場收10.38元，單日漲幅近1.07%，盤中最高價、收盤價與單日漲幅都寫下主動式台股ETF發展以來的最佳紀錄，成交量也一舉衝上24.2萬張，更是當日整體ETF成交王、台股第三大量。

快訊／萬海旺春輪火災後花110天完成貨櫃卸載 受損船隻處理待議

萬海航運「旺春輪」今年6月9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸事故，9月11日彎靠杜拜的傑貝阿里港，以該港為避難港，歷經110天在本月28日卸完1696個貨櫃。業界高階指出，由於爆炸地點是在船隻前段，機艙是設在後段，業界估計仍有機會進行修復，但因損傷也滿嚴重，就看船體保險公司是決定報全損，還是要進廠整修。

記憶體缺貨潮 展碁：明年PC價格恐漲2成、低階產品影響大

記憶體缺貨漲價潮，牽動3C市場，台灣3C通路商展碁國際總經理林佳璋今天表示，明年PC價格漲定了，估計漲幅高達15%至20%，預料對於價格敏感度高的低階筆電市場將帶來衝擊。

記憶體族群強攻 ！南亞科觸200元天價 4檔模組廠飆漲停

記憶體DRAM缺貨漲價潮預估持續到明（2026）年，帶動相關類股全面走強，模組廠宇瞻（8271）、凌航（3135）漲停死，創見（2451）、品安（8088）也一度漲停，至於DRAM大廠南亞科（2408）觸及200元天價，華邦電（2344）量價齊揚，創25年半以來最高價。

股王信驊飆7715元新天價 創台股個股最高紀錄

IC設計股、股王信驊（5274）今（30日）無畏台股大盤拉回，早盤股價大漲8.6%，飆上7715元新天價，再次打破台股單一標的報價紀錄。

迎戰三星 韓媒：台積電美國廠傳提前一年量產3奈米

面對三星持續推進先進製程，全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）傳出正加快美國亞利桑那州晶圓廠進程，原訂2028年啟動的3奈米量產，傳出有望提前一年至2027年啟動。

輝達5億美元入股英特爾正式到位 雙方合作邁入實質執行階段

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）對英特爾（Intel）的策略投資正式完成。根據最新揭露的證券文件，輝達已透過私募方式斥資50億美元，取得英特爾約2.148億股普通股，持股比重約4%，交易已於12月26日完成，象徵雙方合作從宣示階段邁入實質執行。

台積電獨強成國安問題 謝金河：催生被動式ETF大型化

台積電（2330）挾著晶圓代工先進製程產業競爭力，在外資買盤簇擁下占台股權重攀升到四成，被各界賦予「護國神山」的地位，近幾年台積電權值高、股價獨強的現象，引發部分人擔憂， 而寬量執行長李鴻基還示警，台積電獨強，但有1200家公司跌破年線股兩極化表現，形成國安問題！