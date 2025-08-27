快訊／台積電漲15元至1190　台股大漲200點站上24500

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（27日）以24449.81點開出，指數大漲144.71點，漲幅0.6％。隨後指數漲點擴大逾200點，站上24500點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1190元，漲幅1.28％；鴻海（2317）上漲1元至210元；聯發科（2454）上漲5元至1405元；廣達（2382）上漲1.5元來到266.5元；長榮（2603）維持平盤至188.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲135.6點或0.3％，收在45418.07點；標準普爾500指數上漲26.62點或0.41％，收6465.94點；那斯達克指數上漲94.98點或0.44％，收在21544.27點；費城半導體指數上漲51.62點或0.9％，收5807.92點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|45418.07
|▲135.6
|▲0.3%
|S&P500
|6465.94
|▲26.62
|▲0.41%
|NASDAQ
|21544.27
|▲94.98
|▲0.44%
|費城半導體指數
|5807.92
|▲51.62
|▲0.9%
資料來源：證交所
