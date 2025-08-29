快訊／台股開盤創高收盤翻黑下跌3.35點　台積電持平至1160

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（29日）開高走低，早上開盤2分鐘大漲333.70點，指數衝高至24570.15點，創下新高，但隨即見獲利了結賣壓出籠，指數漲勢一路收斂，終場指數翻黑下跌3.35點，以24233.1點作收，跌幅0.01％，成交量4646.46億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲201.58點開出，指數開高走低，盤中最高達24570.15點，最低24233.1點，終場收在24233.1點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1160元；鴻海（2317）下跌2.5元至203.5元；聯發科（2454）下跌15元至1370元；廣達（2382）下跌3.5元來到262.5元；長榮（2603）下跌2.5元至185.5元。
今天漲幅前5名個股為穎崴（6515）上漲125元，漲幅10％；榮科（4989）上漲3元，漲幅10％；宏齊（6168）上漲1.9元，漲幅10％；台揚（2314）上漲0.89元，漲幅10％；星通（3025）上漲4.8元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為慧友（5484）下跌5.35元，跌幅9.93％；六方科-KY（4569）下跌17元，跌幅8.7％；國碩（2406）下跌1.9元，跌幅7.93％；訊舟（3047）下跌1.55元，跌幅6.55％；全球傳動（4540）下跌3.1元，跌幅6.25％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|穎崴（6515）
|1375.0
|▲125.0
|▲10.0％
|榮科（4989）
|33.0
|▲3.0
|▲10.0％
|宏齊（6168）
|20.9
|▲1.9
|▲10.0％
|台揚（2314）
|9.79
|▲0.89
|▲10.0％
|星通（3025）
|52.9
|▲4.8
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|慧友（5484）
|48.55
|▼5.35
|▼9.93％
|六方科-KY（4569）
|178.5
|▼17.0
|▼8.7％
|國碩（2406）
|22.05
|▼1.9
|▼7.93％
|訊舟（3047）
|22.1
|▼1.55
|▼6.55％
|全球傳動（4540）
|46.5
|▼3.1
|▼6.25％
資料來源：證交所
