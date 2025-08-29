快訊／台股開盤創高收盤翻黑下跌3.35點　台積電持平至1160

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（29日）開高走低，早上開盤2分鐘大漲333.70點，指數衝高至24570.15點，創下新高，但隨即見獲利了結賣壓出籠，指數漲勢一路收斂，終場指數翻黑下跌3.35點，以24233.1點作收，跌幅0.01％，成交量4646.46億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲201.58點開出，指數開高走低，盤中最高達24570.15點，最低24233.1點，終場收在24233.1點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1160元；鴻海（2317）下跌2.5元至203.5元；聯發科（2454）下跌15元至1370元；廣達（2382）下跌3.5元來到262.5元；長榮（2603）下跌2.5元至185.5元。

今天漲幅前5名個股為穎崴（6515）上漲125元，漲幅10％；榮科（4989）上漲3元，漲幅10％；宏齊（6168）上漲1.9元，漲幅10％；台揚（2314）上漲0.89元，漲幅10％；星通（3025）上漲4.8元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為慧友（5484）下跌5.35元，跌幅9.93％；六方科-KY（4569）下跌17元，跌幅8.7％；國碩（2406）下跌1.9元，跌幅7.93％；訊舟（3047）下跌1.55元，跌幅6.55％；全球傳動（4540）下跌3.1元，跌幅6.25％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 穎崴（6515） 1375.0 ▲125.0 ▲10.0％ 榮科（4989） 33.0 ▲3.0 ▲10.0％ 宏齊（6168） 20.9 ▲1.9 ▲10.0％ 台揚（2314） 9.79 ▲0.89 ▲10.0％ 星通（3025） 52.9 ▲4.8 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 慧友（5484） 48.55 ▼5.35 ▼9.93％ 六方科-KY（4569） 178.5 ▼17.0 ▼8.7％ 國碩（2406） 22.05 ▼1.9 ▼7.93％ 訊舟（3047） 22.1 ▼1.55 ▼6.55％ 全球傳動（4540） 46.5 ▼3.1 ▼6.25％

資料來源：證交所