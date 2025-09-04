基隆港務分公司　連續8年辦理「樂善·希望永在」普渡祭品捐贈

▲捐贈儀式，基隆港務分公司主任秘書林健明(右)代表致贈愛心物資，由基隆市政府社會處專員吳思佳(左)代表受贈。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆分公司於今(4)日上午11時於該分公司基港大樓一樓大廳舉行第8屆「樂善·希望永在」捐贈儀式，由該分公司主任秘書林健明代表致贈愛心物資，由基隆市政府社會處專員吳思佳代表受贈。

本次活動由台灣港務公司基隆分公司發起，帶領全體員工發揮愛心慷慨解囊並號召昇恆昌公司、信實公寓大廈管理維護公司、大日開發有限公司、基隆市觀光服務聯合促進會共同響應樂捐活動共募得80,702元，採買白米、泡麵、罐頭、食用油及醬油等民生必需品，儀式結束後，普渡祭品捐贈予基隆市愛心實物銀行，幫助在地弱勢家庭及家中遭逢重大變故者，期盼減輕弱勢家庭的負擔，降低因飢餓或貧窮產生的犯罪率，形成善的循環。

林健明表示，多年來基隆分公司積極參與各項公益活動，善盡社會企業責任，希望透過「樂善·希望永在」普渡祭品捐贈活動，各位拋磚引玉持續發揮「人飢己飢，人溺己溺」的關懷精神，將同仁與業者的愛心匯聚成為具體物質，持續深化公共善的力量，讓弱勢族群得到更適切的生活關懷與支持，並持續鼓勵企業踴躍共同承擔社會責任，實踐社會關懷的使命，打造共善願景。