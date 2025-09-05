經部關稅4大協助方案申請逾700件　金屬製造、機械業最多

▲經濟部。（圖／資料庫）

記者陳瑩欣／台北報導

經濟部自8月7日全面開放受理申請4項美國關稅支持措施，以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，並採從寬、從簡、從速原則辦理，放寬申請資格、簡化申請文件，目前超過700件上網或臨櫃申請，其中以金屬與機械業受關稅影響最大、提出申請最為踴躍。

新任部長龔明鑫自上任以來已與七大工商團體，及至台中、彰化、台南、高雄與機械、工具機、木工機、水五金、塑膠及扣件等業者交流座談，聆聽受美國關稅影響產業聲音，業界建議支持措施依產業別採分組審查，讓各產業有公平獲補助機會，且國產設備採購達一定額度及比例加碼補助等意見，經濟部已納入後續推動考量。

經濟部4項支持措施目前申請情形如下：

一、外銷貸款優惠保證加碼：目前已核保8件，核保保證金額2億5,372萬元，核保融資金額2億8,760萬元。

二、中小微企業多元發展貸款加碼：目前已申貸120 件(以批發業及金屬製品製造業最多)，申貸金額11.3億元。

三、研發轉型補助：申請中252件，其中已送出申請69件(個案補助68件、產業聯盟1件)，以機械業最多，其次為金屬製品業。

四、爭取海外訂單：申請中321件，其中已送出申請13件(單家申請12件，多家申請1件)，以機械設備、民生及金屬製造業為主。



