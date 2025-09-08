威剛8月營收49.83億元、年增逾6成　連5月改寫同期新高

▲威剛科技創辦人暨董事長陳立白。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

受惠價量齊揚火力全開，記憶體模組大廠威剛科技（3260）8月單月營收年增逾6成以49.83億元朝50億叩關，連5月改寫歷史同期新高，創史上單月第五高佳績。威剛董事長陳立白也看好第三季兩大記憶體同步向上推升下，單季營運績效動力強勁。

威剛8月營收年增64.53%、月增16.93%達49.83億元，站上2007年4月以來新高，並創下單月歷史第五高佳績；DRAM產品營收貢獻比重達61.25%，SSD為26.26%，記憶卡、隨身碟與其他產品12.49%。累計今年前8月營收為319.28億元，年增18.29%；DRAM占比60.53%，SSD 27.16%，記憶卡、隨身碟與其他產品比重為12.31%。

陳立白表示，第三季DDR4貨源仍相當吃緊，且固態硬碟（SSD）需求轉強，工廠產線持續滿載。由於三大DRAM廠的DDR4停產依原計畫進行，且受到HBM發展與產能排擠影響，DDR5供給成長也相對受限，加速推升客戶訂單量能。

整體而言，第三季不論是DDR4或DDR5，客戶訂單能見度持續樂觀。另一方面，目前NAND Flash原廠產出仍相當自律，需求面不僅資料中心需求火熱，消費性電子產品新品上市對儲存需求也不斷攀升，NAND Flash市況可望保持穩健走升格局。