台菲智慧醫療AI創新研討會　探討最新應用與合作契機

▲左起萬芳醫院院長劉燦宏、我駐菲律賓大使周明淦、台北醫學院院長劉燦宏，菲國資訊科技服務長Bently Roxas。（圖／萬芳醫院提供）

記者張佩芬／綜合報導

為推動台菲在智慧醫療及人工智慧領域的合作，台北醫學大學、台北市立萬芳醫院，與外

貿協會特別配合菲律賓台灣形象展，今(18)日在馬尼拉舉辦「攜手創造未來：台菲智慧醫療創新」研討會。外貿協會秘書長王熙蒙指出，菲國有7千多個島嶼，醫療資源分配比較不均衡，醫療設備99%靠進口，讓台灣醫療界在菲國有很多發展的機會。

台北醫學大學院長吳麥斯指出，目前AI運用才5%，如何把AI置入生活，如何置入機械人和AI手術，讓人力可以更加輕鬆，數位技術成為照顧基礎，阿瘦皮鞋的智慧鞋墊、華碩的智慧照顧，讓醫師可以很快判讀，結合ICT產業，所有年輕學者還未到第一線，就可以在虛擬上看到未來最前線。

萬芳醫院院長劉燦宏則指出，藉由新南向政策，把醫療帶到菲律賓，這次我們帶了3A，ASUS(華碩)、ACER(宏碁)與ASO(阿瘦皮鞋)這3A的帶來，他們都已經轉型到AI，在這次研討會做很好的分享。過去一、兩年當中，我們跟菲律賓的所有的最知名的大學的醫院幾乎所有連結的，也利用這次的機會邀請他們來做經驗交流。

活動匯聚台灣及菲律賓醫療專家、醫院代表與產業人士約120人，共同探討AI與智慧醫療的最新應用與合作契機，研討會主題涵蓋數位醫療轉型、人工智慧於肺結核防治的應用、AI手術與智慧病房、數位病理診斷、智慧醫療科技及足部健康檢測等。

討會邀請多位來自台灣與菲律賓的講者分享醫療創新實例，展示台灣在智慧醫療與精準醫療領域的成果，透過專題演講與現場交流，期望加深臺菲雙邊醫療產業合作，推廣台灣智慧醫療技術，並促進雙方醫療體系共同提升，創造更多合作與商機。

王熙蒙表示，菲律賓的醫療市場高度仰賴進口，進口醫療設備佔比高達9成以上，顯示菲國對高品質醫療解決方案需求龐大。再加上菲律賓為多島國，醫療資源分布不均，偏遠地區尤缺專科服務，使得遠距照護、AI診斷、行動醫療設備等需求日益增加，而這正是台灣的優勢所在。