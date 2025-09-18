東聯互動預計10月中掛牌上櫃　子公司已在香港展開業務

▲東聯互動總經理吳侑勳。（圖／記者高兆麟攝）

東聯互動（7738）於明（19）日舉辦上櫃前業績發表會，並預計10月中旬掛牌上櫃。東聯互動實收資本額為新台幣2.49億元，去（2024）年六月登錄興櫃，東聯互動主要提供安全便捷的跨境行動金融服務，為資本市場唯一高純度經營跨境之金融科技公司，耕耘跨境金融市場已有多年，致力於打造便利、安全且多元的跨境金流平台，實現普惠、安全的金融的願景。提供菲律賓、印尼、越南等多國便捷匯款管道，目前也積極佈局東南亞等海外市場，子公司東聯國際已在香港展開業務，期能增加未來營運成長動能。

東聯互動以科技驅動金融創新，透過APP整合各類收取支付等功能，並與四大超商及多家業者合作。此外，利用AI技術掌握即時交易和市場資訊、並透過大數據分析使用者行為及資訊提供精準服務，未來將持續發展跨境多元交易場景，以打造完善的金融服務生態圈。截至2025年4月底，活躍用戶數已突破20萬人，根據金管會統計資料，2024年全台小額移工匯兌東聯互動市占率超過40%，顯示東聯互動已佔有領先地位，展現高度競爭優勢。

東聯互動在財務表現上，2024年度合併營收達新台幣4.34億元，年增27.44%；稅後EPS達9.51元，年增215.95%。2025年第二季累計合併營收達2.67億元，年增26.58%；累計稅後EPS達7.38元，年增57.36%，不僅展現穩健經營能力，更反映業務擴張與營運效率同步提升。東聯互動並於2023年8月榮獲國發會「Next Big」獎項，肯定其在金融科技領域的創新表現。該公司以APP導入法遵科技、大數據分析及身分驗證技術，協助境外工作者透過合法管道匯款，落實普惠金融理念，並以科技賦能金融弱勢族群，公平待客貢獻社會影響力。

除深耕台灣市場外，東聯互動亦積極布局全球市場，以全球科技金融業者為目標，子公司東聯國際已在香港展開業務，提供具合法居留權之客戶匯款至東南亞，2025年1月至4月之交易金額較2024年7月至12月成長50.20%，交易筆數成長61.67%，展現海外市場成長動能。另亦準備把台灣成功經驗擴散到其他市場，並與當地業者合作擴展服務。

展望未來，隨著台灣產業面與人口結構的轉變，政策亦逐步調整、鬆綁，包含開放服務業、放寬長照需求門檻，以及與新的來源國簽署勞工合作備忘錄，引進跨境工作者預期將持續成長，進而推升跨境匯款需求穩定擴大。

東聯互動將持續深化既有客戶價值，透過金融科技強化服務體驗，並積極拓展新客群。未來計畫與金融業者合作推廣微型金融服務，藉由東聯互動的平台通路，協助境外工作者與普惠大眾提供多元服務，積極落實社會責任的承諾，打造兼具商業潛力與社會服務力的永續成長模式。