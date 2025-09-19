快訊／台積電領跌！下挫20元至1265　台股收盤大跌190.99點　

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（19日）開高走低，加權指數終場大跌190.99點，以25578.37點作收，跌幅0.74％，成交量5974.85億元，其中最後一盤撮合盤台積電(2330)爆2.5萬張賣單，收今日最低1265元，大盤指數最後一盤摜低1284點，收盤跌破25600關卡。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲25.3點開出，指數開高走低，盤中最高達25864.01點，最低25578.37點，終場收在25578.37點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1265元，跌幅1.56％；鴻海（2317）下跌1元至214元；聯發科（2454）下跌70元至1440元；廣達（2382）上漲1.5元來到281元；長榮（2603）上漲4元至188.5元。
今天漲幅前5名個股為南電（8046）上漲20元，漲幅10％；華新科（2492）上漲8.7元，漲幅10％；太極（4934）上漲1.45元，漲幅9.97％；聯鈞（3450）上漲22.5元，漲幅9.96％；州巧（3543）上漲3.2元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為台亞（2340）下跌3元，跌幅9.38％；嘉晶（3016）下跌5.4元，跌幅8.78％；海悅（2348）下跌8.3元，跌幅8.31％；京城（2524）下跌4.05元，跌幅8.21％；康霈*（6919）下跌14元，跌幅7.14％。
資料來源：證交所
