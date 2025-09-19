快訊／台積電領跌！下挫20元至1265　台股收盤大跌190.99點　

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（19日）開高走低，加權指數終場大跌190.99點，以25578.37點作收，跌幅0.74％，成交量5974.85億元，其中最後一盤撮合盤台積電(2330)爆2.5萬張賣單，收今日最低1265元，大盤指數最後一盤摜低1284點，收盤跌破25600關卡。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲25.3點開出，指數開高走低，盤中最高達25864.01點，最低25578.37點，終場收在25578.37點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1265元，跌幅1.56％；鴻海（2317）下跌1元至214元；聯發科（2454）下跌70元至1440元；廣達（2382）上漲1.5元來到281元；長榮（2603）上漲4元至188.5元。

今天漲幅前5名個股為南電（8046）上漲20元，漲幅10％；華新科（2492）上漲8.7元，漲幅10％；太極（4934）上漲1.45元，漲幅9.97％；聯鈞（3450）上漲22.5元，漲幅9.96％；州巧（3543）上漲3.2元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為台亞（2340）下跌3元，跌幅9.38％；嘉晶（3016）下跌5.4元，跌幅8.78％；海悅（2348）下跌8.3元，跌幅8.31％；京城（2524）下跌4.05元，跌幅8.21％；康霈*（6919）下跌14元，跌幅7.14％。

台股漲幅最高前5名
個股 股價 漲跌 幅度
南電（8046） 220.0 ▲20.0 ▲10.0％
華新科（2492） 95.7 ▲8.7 ▲10.0％
太極（4934） 16.0 ▲1.45 ▲9.97％
聯鈞（3450） 248.5 ▲22.5 ▲9.96％
州巧（3543） 35.4 ▲3.2 ▲9.94％
台股跌幅最大前5名
個股 股價 漲跌 幅度
台亞（2340） 29.0 ▼3.0 ▼9.38％
嘉晶（3016） 56.1 ▼5.4 ▼8.78％
海悅（2348） 91.6 ▼8.3 ▼8.31％
京城（2524） 45.3 ▼4.05 ▼8.21％
康霈*（6919） 182.0 ▼14.0 ▼7.14％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

推薦閱讀

輝達入股英特爾！Arm PC聯盟受挫　2檔千金股價重挫

輝達入股英特爾！Arm PC聯盟受挫　2檔千金股價重挫

輝達（NVIDIA）斥資50億美元入股英特爾（INTEL），法人推估不利超微（AMD）和ARM在PC及資料中心的進展，受此影響，相關合作台廠聯發科（2454）、祥碩（5269）股價大跌，祥碩股價早盤一度大跌逾8%。

2025-09-19 11:04
拼賺40萬！廣達「金孫」達明申購爆83.2萬件　凍資近2千億元

拼賺40萬！廣達「金孫」達明申購爆83.2萬件　凍資近2千億元

廣達（2382）旗下孫公司機器人概念股達明（4585）完成為期三天公開申購，根據證交所統計，合計公開申購筆數約83.2萬件，對照公開承銷張數為3104張，換算下來中籤率約0.37%，若以238元承銷價換算，市場凍資1980億元。

2025-09-19 11:06
逾40萬股東注意！00713配0.78元填息1成　股息10／15入帳

逾40萬股東注意！00713配0.78元填息1成　股息10／15入帳

資產規模1523億元，擁有逾40.9萬受益人元大台灣高息低波（00713）今（19）日除息，每股配發0.78元，昨（18）日收盤價51.85元，今日除息參考價51.07元，最高來51.15元，填息比率約10.26%，股息將於10月15日入帳。

2025-09-19 10:01
輝達重磅投資英特爾　分析師：是步好棋但可能讓台積電難受

輝達重磅投資英特爾　分析師：是步好棋但可能讓台積電難受

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）18日宣布，將以50億美元（約新台幣1500億元）入股英特爾（Intel），取得超過4%普通股，成為英特爾最大的外部股東之一。對此半導體分析師柴煥欣則認為，Intel跟AMD就是敵人，其實NVIDIA加上Intel是一步好棋，但對台積電來說可能就有點難受，因為NVIDIA未來是有機會投片給英特爾做的。

2025-09-19 08:45
輝達投資50億美元「英特爾股價華麗轉身」　陸行之提五點觀察

輝達投資50億美元「英特爾股價華麗轉身」　陸行之提五點觀察

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）18日宣布，將以50億美元（約新台幣1500億元）入股英特爾（Intel），取得超過4%普通股，成為英特爾最大的外部股東之一。對此半導體分析師陸行之則認為，雖然英特爾還有許多地方需要改善，但股價已經回升，美國政府投資帳面也已經獲利，對於產業影響，他也提出五點看法及觀察。

2025-09-19 09:26
瀧澤科結束無薪假　股價漲停逾6000張排隊等著買

瀧澤科結束無薪假　股價漲停逾6000張排隊等著買

上櫃公司、工具機廠瀧澤科技（6609）受到對等關稅衝擊，8月底公告實施周休三日，不過，考量年底工作需要，公司公告自今（19）日起取消無薪假，恢復正常工作日程，受此激勵，股價今日跳空漲停，至上午11點50分逾6000張買單排隊等著買。

2025-09-19 11:55
172萬人心安！00878配0.4元填息　歴時25個交易日

172萬人心安！00878配0.4元填息　歴時25個交易日

資產規模達4558億元，受益人數172.9萬人國泰永續高股息（00878）今年第三季每股配0.4元，已於8月18日除息，除息前股價為21.16元，今（19）日21.25元作收，漲幅0.66%，歷經25個交易日，完成填息。

2025-09-19 15:06
加油族注意！　油價下周估降0.1元或不調整

加油族注意！　油價下周估降0.1元或不調整

加油族注意！國際油價受到烏克蘭攻擊俄國能源基礎設施上漲，中油公司啟動平穩措施吸收後，預估下周汽油、柴油降0.1元或是不調整。

2025-09-19 14:19
美股「三巫日」今晚登場！　逾5兆美元期權到期引爆波動風險

美股「三巫日」今晚登場！　逾5兆美元期權到期引爆波動風險

聯準會宣布降息一碼之後，本周五美國將迎來史上最大規模的9月「三巫日」，市場預估超過5兆美元的美股期權、期貨合約將在同一天到期，分析師們認為，美股正處於歷史高點區，惟看漲期權的價格並沒有那麼高，這也預告著市場波動率將加劇。

2025-09-19 13:56
熊短牛長！法人：美企業具獲利領先三大優勢　支撐多頭氣勢

熊短牛長！法人：美企業具獲利領先三大優勢　支撐多頭氣勢

美股持續強勢走高，這波牛市還能延續嗎？貝萊德投信指出，美股仍具獲利領先等三大優勢，可望為多頭行情續航添動能，前景看好，根據統計，標普500市值前50大企業在過去五年貢獻了大盤近八成漲幅，凸顯龍頭股才是推升行情的關鍵動能，更是長線投資的核心標的。

2025-09-19 13:54

