十一長假還沒到美國線運價已跌三成、低於成本價　SCFI跌14.30%

▲洛杉磯港估計未來三周貨量不如去年同期。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

中國十一長假還沒到，貨櫃船運美國線運價已經大跌，超大型攬貨公司指出，今(15日)美西線聯盟船已經出現每大箱(40呎櫃)1400美元運價，較多公司做1450-1500美元，美東線則在2250-2400美元間，歐洲線約1450美元，對多數船公司來說都已經是低於成本價，今(12)日下午上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌199.90點，跌幅14.30%，指數來到1198.21點。

攬貨業者指出，目前狀況就是中國市場貨量不夠多，即使減班都還無法裝滿，再加上十一長假，內地的工廠都選擇觀望不出，所以即便東南亞市場貨量不差，無法補足中國的缺額，所以價格只能持續下探。

歐洲市場目前也是因同樣狀況造成價格下滑， 但十月中後歐洲線進入簽約時間，船公司會設法提升運價，不然無法簽約。美國線8月以來減班近兩成 還是無法挽救這悲慘的運價，超大型攬貨公司指出，除非航班順風順水，沒有任何擱延，否則以目前的運價一定是要虧錢的。

今日SCFI上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1052美元，下跌102美元，跌幅8.84%；地中海線每箱1638元，下跌100美元，跌幅5.75%，美西每大箱1636美元，下跌734美元，跌幅30.97%，美東每大箱2557美元，下跌234美元，跌幅20.33%。

波斯灣線每箱運價991美元，下跌282美元，跌幅22.15%，南美線(桑托斯)每箱運價2497美元，下跌521美元，跌幅17.26%；東南亞線(新加坡)每箱運價422美元，上漲2美元，漲幅0.48%。