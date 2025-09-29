ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

20年賺逾10倍狂勝大盤　被遺忘的優質台股基金出列

台股基金打的是團體戰，長期操盤經驗是比拚重點。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

台股高檔震盪加劇，以選股不選市為操作核心的主動式台股ETF，5月掛牌以來績效輾壓大盤，成為市場新寵。但其實過去市場就有類似產品、由經理人主動選股操作的台股基金，其中就有不少基金短中長期績效穩定輸出，近20年績效狂勝大盤。

受到美國聯準會降息激勵，9月以來台股一路過關斬將、創新高；市場行情火熱，也帶動台股主動式ETF規模飛速成長。最明顯的例子是00981A（主動統一台股增長）5月底掛牌時規模約28億元，但截至9月中已成長至216億元，為首檔規模突破200億元的主動式ETF。

「主動式ETF由經理人操盤，天職是打敗大盤，否則投資人選擇費用較低的被動式ETF就好。」不敗教主陳重銘直言，台股主動式ETF唯一「擇偶標準」就是跑贏市值型ETF，如0050（元大台灣50）；而自掛牌以來，包括00981A、00980A（主動野村台灣優選）、00982A（主動群益台灣強棒）績效確實優於大盤及市值型ETF。

但台股主動式ETF上市至今不到5個月，短期報酬率未必代表長期表現。過去市場上也有不少聲音質疑，主動式管理基金費用高，相較追蹤大盤指數的被動式ETF，績效未必能長期穩定地領先，甚至少有基金能持續打敗大盤。

嚴格說來，主動式ETF並不是前所未見的新產品，事實上，成立時間已久的台股共同基金，就是標榜由經理人操盤，且目標即是打敗大盤。如果投資人對於由經理人操作的產品感興趣，有長期績效可追蹤的台股基金其實是好選擇。

那麼，就短中長期績效比較，有多少台股基金禁得起市場考驗，是投資人可長抱的長青樹？本刊根據晨星基金評比資料，以近6個月績效至少30%（同期大盤報酬率12.17%、0050約20%），且近1年、3年、5年及20年績效，皆打敗大盤及市值型ETF作為篩選條件，結果共有13檔台股基金符合標準。

包括：富邦新台商基金、野村鴻運基金、野村台灣運籌基金、國泰小龍基金、野村優質基金、國泰國泰基金、統一奔騰基金、台新中國通基金、安聯台灣科技基金、瀚亞高科技基金、安聯台灣大壩基金、台新2000高科技基金，及台新台灣中小基金。

再從定期定額角度檢視，投資人於每月初扣款，不論1年期、3年期、5年期甚至10年期，這13檔基金累積報酬率也都明顯超越市值型ETF；其中更有5檔基金，自成立以來平均年化報酬率站上2位數，並優於0050的11.72%，分別是富邦新台商基金13.67%、野村優質基金12%、統一奔騰基金13.78%、台新中國通基金13.61%、及安聯台灣科技基金14.59%。

當然，過去績效不代表未來，投資人如何透過台股基金或主動式ETF賺取超額報酬，讓長期獲利更上一層樓？「說到底，團隊及台股經驗還是最重要的部分。」黑石財經執行長温建勳曾任投信基金經理人，他坦言，台股基金績效打的是團體戰，及長期累積下來的操盤經驗，也因此可以發現，上述13檔短中長期績優基金，集中在部分投信公司。

「像野村及安聯投信的台股研究團隊，過去在業界就享有極高評價，追基本面功夫一流，選股精準且犀利，長期績效可穩定輸出、輕鬆打敗大盤，展現主動管理價值。」温建勳建議，投資人可觀察1年期、3年期、5年期基金排名，選定績效前4分之1入榜最多的投信，再從中挑選旗下適合自己的產品。


台股高檔震盪加劇，以選股不選市為操作核心的主動式台股ETF，5月掛牌以來績效輾壓大盤，成為市場新寵。但其實過去市場就有類似產品、由經理人主動選股操作的台股基金，其中就有不少基金短中長期績效穩定輸出，近20年績效狂勝大盤。

今年，國防預算成了股市最亮的探照燈。行政院送進立院的 2026 年公開國防預算 9,495 億元，占 GDP 3.32%、年增 1,768 億（約 22.9%）；總統並設定 2030 年上看 5% 的長期目標。更關鍵的是，這次以「北約模式」統計，把海巡、退輔與社會韌性納入「廣義國防」；名目拉高了，但核心軍費的實質增幅，未必等比例進倉。在野黨也質疑軍人加給未優先處理，顯示政治攻防仍在延長賽。

關稅議題淡化、市場風險情緒回升，帶動小資族進場意願，推升境內跨國投資股票型基金定時定額扣款金額創近一季新高，其中加碼首選行情鹹魚翻身的大中華基金及強勢科技題材。

被當成「反指標」的心情，台彩老董黃志宜最了解！黃志宜日前透露，台彩基層員工挑號「避開大主管們選的號碼」竟可中百萬元，為自己加薪。

受到金管會將「家族辦公室」列為推動亞洲資產管理中心重點方向影響，大型跨國會計師事務所也愈來愈重視該領域。KPMG安侯建業大南方家族辦公室主持會計師吳能吉分享，日前與南部傳產業者互動，就因家族企業「兩套帳」打亂公司營運。

本月25-27日在印度新德里舉辦的印度台灣形象展，會後公布統計參觀人次1.3萬人，商機高達7700萬美元。主辦單位外貿協會指出，受全球地緣政治影響和非紅供應鏈因素，印度積極發展無人機和航太產業，台灣無人機供應鏈可積極切入印度市場。

微星股價跌破AI元年起漲點，投資人承壓。但第二季財報顯示本業回溫，只因匯損掩蓋表現。AI營收占比不足5%，下半年伺服器出貨啟動，明年力拚翻倍成長。

台灣中油公司自明（29）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.1元。

大國經濟情勢轉換迅速，財信傳媒董事長謝金河今以「中國賣出來的美債跑到英國手上去了！」分析中國近年來對美債持有態度，從2021年握有1.3149兆美元的部位、登美國最大債主，至今大減5842億美元，美債最大持有國地位已由日本的1.154兆美元取代，英國甚至以8993億元美債位居第2。

