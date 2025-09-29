20年賺逾10倍狂勝大盤　被遺忘的優質台股基金出列

圖文／鏡週刊

台股高檔震盪加劇，以選股不選市為操作核心的主動式台股ETF，5月掛牌以來績效輾壓大盤，成為市場新寵。但其實過去市場就有類似產品、由經理人主動選股操作的台股基金，其中就有不少基金短中長期績效穩定輸出，近20年績效狂勝大盤。

受到美國聯準會降息激勵，9月以來台股一路過關斬將、創新高；市場行情火熱，也帶動台股主動式ETF規模飛速成長。最明顯的例子是00981A（主動統一台股增長）5月底掛牌時規模約28億元，但截至9月中已成長至216億元，為首檔規模突破200億元的主動式ETF。

「主動式ETF由經理人操盤，天職是打敗大盤，否則投資人選擇費用較低的被動式ETF就好。」不敗教主陳重銘直言，台股主動式ETF唯一「擇偶標準」就是跑贏市值型ETF，如0050（元大台灣50）；而自掛牌以來，包括00981A、00980A（主動野村台灣優選）、00982A（主動群益台灣強棒）績效確實優於大盤及市值型ETF。

但台股主動式ETF上市至今不到5個月，短期報酬率未必代表長期表現。過去市場上也有不少聲音質疑，主動式管理基金費用高，相較追蹤大盤指數的被動式ETF，績效未必能長期穩定地領先，甚至少有基金能持續打敗大盤。

嚴格說來，主動式ETF並不是前所未見的新產品，事實上，成立時間已久的台股共同基金，就是標榜由經理人操盤，且目標即是打敗大盤。如果投資人對於由經理人操作的產品感興趣，有長期績效可追蹤的台股基金其實是好選擇。

那麼，就短中長期績效比較，有多少台股基金禁得起市場考驗，是投資人可長抱的長青樹？本刊根據晨星基金評比資料，以近6個月績效至少30%（同期大盤報酬率12.17%、0050約20%），且近1年、3年、5年及20年績效，皆打敗大盤及市值型ETF作為篩選條件，結果共有13檔台股基金符合標準。

包括：富邦新台商基金、野村鴻運基金、野村台灣運籌基金、國泰小龍基金、野村優質基金、國泰國泰基金、統一奔騰基金、台新中國通基金、安聯台灣科技基金、瀚亞高科技基金、安聯台灣大壩基金、台新2000高科技基金，及台新台灣中小基金。

再從定期定額角度檢視，投資人於每月初扣款，不論1年期、3年期、5年期甚至10年期，這13檔基金累積報酬率也都明顯超越市值型ETF；其中更有5檔基金，自成立以來平均年化報酬率站上2位數，並優於0050的11.72%，分別是富邦新台商基金13.67%、野村優質基金12%、統一奔騰基金13.78%、台新中國通基金13.61%、及安聯台灣科技基金14.59%。

當然，過去績效不代表未來，投資人如何透過台股基金或主動式ETF賺取超額報酬，讓長期獲利更上一層樓？「說到底，團隊及台股經驗還是最重要的部分。」黑石財經執行長温建勳曾任投信基金經理人，他坦言，台股基金績效打的是團體戰，及長期累積下來的操盤經驗，也因此可以發現，上述13檔短中長期績優基金，集中在部分投信公司。

「像野村及安聯投信的台股研究團隊，過去在業界就享有極高評價，追基本面功夫一流，選股精準且犀利，長期績效可穩定輸出、輕鬆打敗大盤，展現主動管理價值。」温建勳建議，投資人可觀察1年期、3年期、5年期基金排名，選定績效前4分之1入榜最多的投信，再從中挑選旗下適合自己的產品。



