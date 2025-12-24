AI股大黑馬！日系外資首評勤誠「買進」　目標價直指1200元

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI需求持續火熱，日系外資最新出爐研究報告首度點名伺服器機殼與機架設計製造商勤誠（8210），不僅正式納入個股追蹤名單，還一口氣給出未來12個月目標價1200元、投資評等「買進」，看好勤誠將成為AI伺服器成長浪潮下的最大受惠者之一。

勤誠今（24）日盤中股價表現亮眼，最高來到992元，上漲37元、漲幅3.87%，距離外資喊出的1200元目標價，仍有208元、逾2成上漲空間，再度點燃市場對AI概念股的想像。

日系外資在報告中點出，勤誠後市成長關鍵來自三大趨勢全面到位：

1、美國雲端服務供應商（CSP）資本支出持續擴張，同步推升一般伺服器與AI伺服器機殼需求；

2、AI伺服器機殼設計複雜度大幅提高，帶動產品平均售價（ASP）上揚；

3、CSP對整櫃式伺服器機櫃（Rack）需求快速升溫，為勤誠打開全新成長動能。

報告也提到，勤誠已成功切入輝達（NVIDIA）GB系列AI伺服器新供應鏈，不僅ASIC專案與HGX伺服器機殼訂單比重持續拉高，近期更開始承接機櫃內更多關鍵機構件生產。在AI產品組合快速升級下，日系外資預估，勤誠2025年至2027年營收與獲利年均複合成長率（CAGR）將高達37%。

輝達伺服器平台世代轉換再衝一波

日系外資進一步指出，勤誠自2023年下半年起逐步接獲AI伺服器機殼訂單，隨著產品線與客戶數量同步擴大，AI伺服器營收占比可望從2023年的30%至35%，大幅拉升至2026年的60%至65%，成為公司最核心的成長引擎。

展望2026年，外資看法更偏向樂觀，認為多項AI機殼專案即將進入放量階段，加上輝達伺服器平台世代轉換後，產品結構改善，勤誠毛利率走勢有機會趨於穩定甚至上行。

值得注意的是，該報告首次納入勤誠追蹤時，也特別點名其獲利體質。日系外資預估，勤誠今年股東權益報酬率（ROE）可達39.7%，明、後年更有機會分別攀升至45.3%與40.6%，在台股硬體供應鏈中表現相當突出。

台股ETF中，包括主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）、主動野村台灣優選（00980A）、主動群益台灣強棒（00982A）皆持有逾百張勤誠，其中00981A持有張數高達1403張，為各大ETF中持有最多的。