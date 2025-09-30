ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

學者警告「晶片五五分」：台積電若配合恐掏空台灣

▲美國總統川普（Donald Trump）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）拋出「台美晶片五五分」想法，引起各界關注。財信傳媒董事長謝金河直言符合美國總統川普一貫的「Deal（交易）」手法。經濟學教授則坦言，若台積電配合則會掏空台灣。

謝金河29日晚間發文指出，盧特尼克的最新談話，點出台灣晶片產能過度集中、需分散至美國，正是川普政府強調的產業回流政策一環。謝金河強調，台灣若想把目前20%的疊加稅率降到15%或更低，一定要付出代價。

▲台灣晶片產業具有全球領先地位，近來更被視為外交工具，但專家提醒風險不容小覷。（圖／路透）

謝金河透露，盧特尼克出面代表「台灣的時間到了」，台灣須面對川普政府的新一波戰略布局。謝金河提醒，台積電雖擁有領先優勢，但在川普新政策下如何持續保持關鍵地位，將是「台灣未來謀略的關鍵課題」。

根據《中國時報》報導，中央大學經濟系教授吳大任警告，若台積電必須須投入5000億美元配合美國擴產，此舉將會掏空台灣投資動能、重擊台灣經濟；台經院產經資料庫總監劉佩真也表示，若此說法成為台美貿易協議的最終內容，對未來數十年半導體產業版圖將會有嚴重影響。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

美西線運價再探底　每大箱1200美元、僅有今年高峰價兩成二

美西線運價再探底　每大箱1200美元、僅有今年高峰價兩成二

貨櫃船運市場本周運價再探底，超大型攬貨公司負責人與香港大型攬貨公司高階主管指出，本周包括歐洲與亞洲籍的聯盟船，美西線都已報出美西線1200美元的運價，與今年6月6日的高峰價5606美元相較，僅有約兩成二的價格；有船公司估計12月美國進口商就會開始恢復正常進貨量，但是超大型攬貨公司認為可能要等到明年第一季底。

2025-09-30 07:00
富邦董座蔡明忠與富邦金控捐款2000萬元　助樺加沙颱風災後重建

富邦董座蔡明忠與富邦金控捐款2000萬元　助樺加沙颱風災後重建

受強颱樺加沙颱風豪雨襲擊，造成花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，多地嚴重淹水、停電、道路坍方及房舍毀損，地方基礎設施受到嚴重創傷，災民生活面臨巨大挑戰，重建工作艱辛。富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控宣佈共同捐助新台幣2,000萬元，並動員旗下各公司全力協助災區救助、災民安置及後續社會重建。

2025-09-29 23:09
海上保賠理賠額創10年新高　明年船東互保協會保費估調高5-10%

海上保賠理賠額創10年新高　明年船東互保協會保費估調高5-10%

全球最大的獨立保險經紀公司諾德(Lockton)發佈了一份報告，指出在2024/25保單年度，全球船東互保協會(P&I)的集體承保損失為312億美元，扭轉了兩年的盈餘，導致過去三年的淨承保損失為98億美元，國際保賠會集團(lG)面臨的財務壓力越來越大，洛克頓預測市場保費新年度漲幅在5-10%之間。

2025-09-29 22:04
中國信託集團宣布捐款2000萬元　協助花蓮受災學童助學、民眾災後救助及家園重建

中國信託集團宣布捐款2000萬元　協助花蓮受災學童助學、民眾災後救助及家園重建

受樺加沙颱風暴雨影響，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖本（9）月23日發生洪災，造成當地嚴重災情。中國信託集團今（29）日宣布捐款新臺幣2,000萬元，分別由中國信託金融控股公司（簡稱「中國信託金控」）及旗下子公司捐款新臺幣1,500萬元、財團法人中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）捐款新臺幣500萬元，專款用於花蓮地區受災學童助學、生活援助，以及受災家庭災後救助與家園重建、復原等項目。中國信託集團向第一線救災的警消人員與志工們致上最高敬意，期盼受災民眾早日度過難關。

2025-09-29 17:56
興達計畫承商員工疑輕生　台電：該承商負責附屬設施工程「與火警事故無關」

興達計畫承商員工疑輕生　台電：該承商負責附屬設施工程「與火警事故無關」

有關今（29）日上午興達電廠新建機組工區發生承攬商員工疑似於貨櫃休息區內輕生，台電表示，對於發生不幸事件，台電深感遺憾。

2025-09-29 17:06
台積電熊本廠周圍壅塞惡化　當地政府推兩大交通工程、2028年完工

台積電熊本廠周圍壅塞惡化　當地政府推兩大交通工程、2028年完工

根據日媒《熊本日日新聞》報導，為了緩解台積電日本熊本第一晶圓廠周邊日益嚴重的交通壅塞，熊本縣政府日前在菊陽町舉行兩項道路建設工程的動工儀式，計畫拓寬縣道並新設聯絡道路，預計2028年度完成，盼藉此改善交通並強化區域聯通性。

2025-09-29 16:55
抽籤紅包別錯過！　東聯互動、松川精密、向榮生技10月2日開放申購

抽籤紅包別錯過！　東聯互動、松川精密、向榮生技10月2日開放申購

10月2日共有三檔個股開放申購，投資人別錯過，其中中籤最高有機會現賺6.3萬元！10月2日共有東聯互動（7738）、松川精密（7788），以及向榮生技-創（6794）開放抽籤申購。

2025-09-29 16:22
油價跌到塑化股在哭　為何石化族群的欣高、鑫永銓反而越笑越大聲

油價跌到塑化股在哭　為何石化族群的欣高、鑫永銓反而越笑越大聲

國際油價走弱，台股油電燃氣並未同步轉弱，反而讓與石化成本連動的族群吃到甜頭。欣高受惠燃氣採購成本下滑、下半年再疊轉投資與建案收益，全年獲利具撐；鑫永銓在原料回落下毛利結構改善，憑水利與全球專案分散維持五到六元級的長期穩健...

2025-09-29 10:30
蘋果預售亮眼！台積電直逼1300　蘋概股大立光、致伸基期低有望補漲

蘋果預售亮眼！台積電直逼1300　蘋概股大立光、致伸基期低有望補漲

台積電回補指數調整賣壓，iPhone 17 銷售超預期帶動蘋概股齊揚，大立光鏡頭升級基期低，致伸毛利率創新高並展現 AIoT 成長動能，補漲潛力浮現。

2025-09-29 09:21
20年賺逾10倍狂勝大盤　被遺忘的優質台股基金出列

20年賺逾10倍狂勝大盤　被遺忘的優質台股基金出列

台股高檔震盪加劇，以選股不選市為操作核心的主動式台股ETF，5月掛牌以來績效輾壓大盤，成為市場新寵。但其實過去市場就有類似產品、由經理人主動選股操作的台股基金，其中就有不少基金短中長期績效穩定輸出，近20年績效狂勝大盤。

2025-09-29 08:32

美要台晶片分一半！謝金河揭川普策略

學者警告「晶片五五分」：台積電若配合恐掏空台灣

富邦董座蔡明忠與富邦金控捐款2000萬元　助樺加沙颱風災後重建

海上保賠理賠額創10年新高　明年船東互保協會保費估調高5-10%

興達計畫承商員工疑輕生　台電：該承商負責附屬設施工程「與火警事故無關」

4檔軍工股表現兩極　專家揭神基一枝獨秀吸0056、00929進場原因

20年賺逾10倍狂勝大盤　被遺忘的優質台股基金出列

油價跌到塑化股在哭　為何石化族群的欣高、鑫永銓反而越笑越大聲

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

美西線運價再探底　每大箱1200美元、僅有今年高峰價兩成二

台彩老董自爆「出5000元集資竟槓龜」　基層神操作卻中百萬

軍工股陷入休息！　漢翔、中光電操盤盯緊月季線

抽籤紅包別錯過！　東聯互動、松川精密、向榮生技10月2日開放申購

台積電員工「自家股票」都很多？　真相跌破眼鏡

「兩套帳」打亂兄弟創業心血　會計師拆解家族企業恩怨關鍵

台積電熊本廠周圍壅塞惡化　當地政府推兩大交通工程、2028年完工

淪大股東提款機！台塑三寶下周起賣南亞科7.5萬張　套現53億

蘋果預售亮眼！台積電直逼1300　蘋概股大立光、致伸基期低有望補漲

