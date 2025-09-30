學者警告「晶片五五分」：台積電若配合恐掏空台灣

▲美國總統川普（Donald Trump）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）拋出「台美晶片五五分」想法，引起各界關注。財信傳媒董事長謝金河直言符合美國總統川普一貫的「Deal（交易）」手法。經濟學教授則坦言，若台積電配合則會掏空台灣。

謝金河29日晚間發文指出，盧特尼克的最新談話，點出台灣晶片產能過度集中、需分散至美國，正是川普政府強調的產業回流政策一環。謝金河強調，台灣若想把目前20%的疊加稅率降到15%或更低，一定要付出代價。

謝金河透露，盧特尼克出面代表「台灣的時間到了」，台灣須面對川普政府的新一波戰略布局。謝金河提醒，台積電雖擁有領先優勢，但在川普新政策下如何持續保持關鍵地位，將是「台灣未來謀略的關鍵課題」。

根據《中國時報》報導，中央大學經濟系教授吳大任警告，若台積電必須須投入5000億美元配合美國擴產，此舉將會掏空台灣投資動能、重擊台灣經濟；台經院產經資料庫總監劉佩真也表示，若此說法成為台美貿易協議的最終內容，對未來數十年半導體產業版圖將會有嚴重影響。