台灣連2年強震！地震險投保率不到4成　重建壓力爆表

▲7.0強震發生以後，新北市宏匯廣場前的斑馬線路面出現龜裂。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣再度強震來襲！中央氣象署地震測報中心資料指出，昨（27）日深夜11時05分，宜蘭近海發生規模7.0地震，這是繼去（2024）年4月3日規模7.2強震後，台灣連續兩年發生規模逾7的地震，實屬罕見，也再度喚起國人對住宅地震保險的重視。

不過根據住宅地震保險基金最新統計，截至今年11月30日，全台住宅地震險的有效保單件數為374.42萬件，對比全國住宅總戶數949.94萬戶，平均投保率僅有39.42%，也就是說仍有超過6成家庭在面對強震時，缺乏基本保險保障，潛在重建壓力恐怕相當驚人。

住宅地震保險基金表示，目前基本地震險的保障內容以「建物主體結構」為主，最高理賠額度為150萬元。但從2025年7月15日起，保障內容將再升級！未來若住宅因地震受損未達全損標準，卻被政府張貼「紅單」（紅色危險標誌），每一保險標的物可申請臨時住宿費用10萬元，整體最高補助上限為20萬元，且現有有效保單自動適用，不另加費用。

不過，產險業者也提醒民眾，基本地震險主要保障建築結構本身，若希望涵蓋室內裝潢、家具、家電等「動產」損失，則需另加保「居家綜合險」或「地震動產附加條款」，才能獲得完整理賠。