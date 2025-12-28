日股今年漲贏歐美　兩大關鍵因素保持投資優勢

▲日股示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

受惠通膨回升、公司治理改善、日本央行貨幣政策正常化，以及全球AI產業高速發展的推動，日股東證指數今（2025）年以來進一步漲幅逾二成，富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松分析，「邁入通膨」與「公司治理」改善，日本重大制度變革將持續創造投資機會，觀察日本央行第四季度的短觀調查即顯示整體經濟情勢良好、企業信心依然穩健，大型企業甚至計劃於2026財年平均增加12.6%的資本支出。

富蘭克林證券投顧表示，公司治理改善提升企業經營效率與財務回報，不僅有助提升日股投資吸引力，來自企業買回庫藏股的股市買盤本身就是過去幾年推升日股上漲的最重要資金動能來源，例如：2025年以來至11月底東證Prime市場的企業交易淨額即高達9.68兆日圓，其影響力遠大於其餘資金流向，預期日本公司積極透過「買回庫藏股」等方式改善公司治理的趨勢將獲延續，可望助推日本股市延續上行走勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富蘭克林坦伯頓日本基金目前配置著重於包含消費、工業、金融、科技通訊四大主題商機，經理團隊對於所持有的股票抱持高度信念，這些持股擁有高品質的管理團隊、資源及市場定位，能夠管理風險並把握日本制度轉變帶來的成長機會。

富蘭克林坦伯頓日本基金係以「價格錯置」（資產的市場價格與其內在價值或合理價值出現偏差）積極進行風險管理，因為每檔持股的價格錯置性質、報酬來源都不同，彼此間相關性低，使得風險管理效果佳，基金在維持上檔潛力的狀況下，亦能盡力管控下檔風險。

