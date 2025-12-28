AI吃電怪獸造就美史詩級缺口　台機電廠布局搶大餅

▲老牌重電廠華城赴美有成，近期是熱門股。（翻攝華城臉書）

AI狂潮不只搶晶片，連電都成了兵家必爭之地。包括OpenAI、Google、微軟、輝達執行長黃仁勳等連番上陣，向全球示警電力不足，加上美國基礎電網設備老舊，原本就該淘汰更新，讓台灣許多機電大廠手上訂單滿滿，也成了近期的股市熱點。

台股12月26日一度創下盤中新高，終場收在28,556.02點，上漲184.04點，漲幅0.65％，再創歷史新高，除了護國神山台積電表現穩健，電機機械、電器電纜股也表現亮眼，主要就是電力市場大餅浮上檯面，不少投顧法人已開始關注電力能源類股。

因為全球電力設備供應鏈緊張，據美國商務部在《聯邦公報》公布的變壓器與零組件進口影響報告指出，2024年美國變壓器進口市場主要是墨西哥、占20.7％，中國為13.4％，台灣約5.1％，然而在川普政策下，預計中國製造的比例降低，各國虎視眈眈，想要搶占相關市場。

提到美國電力市場，近期能見度大增的就是華城，26日股價收在785元、漲0.25％。網友熱議這家重電大哥已進化為「全球變壓器軍火商」，握著通往AI時代的電力鑰匙，一開始是因美國電網老舊、面臨40年來大換血，又成功打進德州 「星際之門」（Stargate） 計畫，首批變壓器已陸續交付。

法人表示，為了滿足市場需求，華城逐年新增高毛利產品的產能，像是中高壓變壓器，還能與客戶進行關稅協商，客戶普遍願意負擔60至70％關稅，而2027年後關稅費用已含於訂單合約中，在手訂單已看到2028年，多家投顧給予「買進」評等，連南亞都宣布要合作。

亞力電機其實也受惠於半導體供應鏈的海外設廠潮，隨著客戶到美國、新加坡、日本及德國等地設廠，讓海外出貨占比持續上升，且因海外專案毛利率較高，也在積極擴展高階變壓器產品線，預期2026年的半導體業務營收有望雙位數成長。

亞力其實過去30多年來都有外銷自動化開關到美國，但近期因應半導體龍頭大客戶的需求、以及看好AI科技持續發燒，今年計畫在美國設立子公司，就近服務赴美建廠的客戶，像是與資料中心的工程設計業者配合，提供電力系統的規劃和設計，也可以直接提供重電設備。

中興電工去年與變壓器大廠攜手合作的美國訂單取得UL認證，雖然單筆訂單金額不大，但有指標性意義。總經理郭慧娟在10月的法說會時表示，會持續接觸美系人工智慧AI晶片大廠、以及相關AI資料中心業務，因為算力即電力，產業需要AI資料中心，而AI資料中心就需要強韌電網。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，大家一聽到機電產業，想到變壓器、電路裝置等，就覺得是傳統產業，但像是華城、中興、東元等公司，雖然都是機電廠，但現在跟AI電力有了關聯，訂單多到就算川普卸任都還做不完，就連台塑四寶也在做相關的裝置與材料，只要跟AI相關、就能水漲船高。



