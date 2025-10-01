達人買日股／日股屢創高能追？資深股民：緊抱龍頭股　半導體做波段！

▲今年日股漲勢強，多數投資人看好後市。（示意圖／免費圖庫）

財經中心／綜合報導

日經225指數攻上45,000點大關，改寫歷史新高，引發投資圈熱議。多數投資人看好後市，認為日股長線趨勢不變，回檔反而是布局良機，甚至有人直呼「現在不上車，要等五萬點才買嗎？」更有不少股民點名，想參與日股行情，聚焦日本大型龍頭股的復華日本龍頭（00949）是最穩健作法，認為「長抱沒問題，日本大公司不會突然倒閉」。

今年以來日股漲勢凌厲，特別是8月以來，不到兩個月已九度刷新歷史新高，展現強勁多頭氣勢，除了日美貿易協議拍板，加上首相石破茂宣布請辭，市場預期財政與貨幣政策將更為寬鬆，美國聯準會（Fed）9月降息更添助力。同時，蘋果新機預購熱絡，激勵半導體與電子族群走強，加上股神巴菲特再度加碼五大商社，更進一步點燃投資信心，推升日經指數屢創新猷。

但漲多之後是否還有追高空間？有網友在批踢踢Stock版發文提問，意外引出一票資深投資人分享看法，多數意見偏向樂觀，指出日股目前本益比仍在18倍上下，與美股、台股相比並不算高，評價面仍具吸引力。更何況日股歷經近三十年的築底，加上日本貨幣政策逐步正常化，長期發展潛力備受期待。

更有人舉例，台股衝上萬八時，市場同樣憂心過高，但事後證明仍有上漲空間，也有人搬出股神巴菲特力挺，認為「老巴都敢加碼五大商社，有什麼好怕？」儘管市場普遍樂觀，仍有股民提醒，日股短線漲幅過快，建議拉回再布局。

不少資深股民則認為，若要參與日股行情，透過台灣掛牌的日本ETF更為穩健簡單，不僅不用每一檔盯盤，手機就可下單，亦可透過定期定額或零股方式存股。其中，復華日本龍頭（00949）因能一次打包多檔日本大型龍頭企業，成為許多人青睞的選擇。

訪問深耕日股20幾年的資深股民表示，日股複委託選擇上就沒有美股多，有些券商app根本找不到日股，台灣發行的日股ETF真的幫了大忙，加上這兩年炒日本復甦題材加上巴菲特大買商社，透過日股ETF投資很簡單，達人也分享，目前日股ETF選擇還沒有很多，核心投資部位為只有精兵30檔的00949，這30檔個股基本上都是台灣人熟識的品牌，偶爾用00955及00951作波段操作，就很加分。

今年以來00949已上漲逾12%，表現穩健，有投資人直言當初有人買00949被笑，「結果現在瘋狂被打臉了」。也有人指出，「想參與日股，又不想開日本證券戶，00949就是方便的選項」，甚至強調「長抱沒問題，日本大公司不會突然倒閉」。

00949持股皆為日本核心大型企業，兼具穩定性與成長潛力，適合作為長期資產配置工具。資深老手建議以分散方式進場，「00949分批布局，不必一次All in」，降低風險同時掌握行情。

展望後市，雖然日股短線漲幅不小，但整體基本面與政策環境仍偏正向，長期趨勢不看淡。不過，仍需留意日本央行後續的升息節奏與日圓匯率變化，將是左右行情的關鍵觀察指標。

