突破26K的機會與挑戰！AI基建推升　金屬齊揚龍頭受青睞

圖／先探投資週刊 提供

輝達等大廠再度合縱連橫AI基礎建設，有利台灣伺服器及台積電高階晶片供應鏈；而金價創新高、銅價站穩一萬美元，非鐵金屬價格震盪上升；低股價淨值比龍頭股逐漸獲得青睞，長假前雖湧現賣壓，但台股可用之兵不少。

文／方亞申　圖／先探投資週刊提供

近一周來美國投資ＡＩ熱鬧非凡，輝達計畫花一千億美元鉅額投資OpenAI；輝達將向OpenAI提供其資料中心運算所需的先進晶片與系統，協助部署總用電容量至少十ＧＷ、約四百萬至五百萬片ＧＰＵ的ＡＩ運算基礎設施。輝達將提供OpenAI的GPU，等於全年總出貨量，是去年的兩倍。OpenAI執行長奧特曼說，將利用與輝達合作所打造的基礎建設，將成果大量提供給個人與企業使用。

輝達預計明年底開始交付硬體，並在新一代平台Vera Rubin上部署首批運算系統。以OpenAI估值約三千億美元，屬於相當大的未掛牌公司，與輝達合作真的震撼了業界。

明年企業獲利仍兩位數成長

隨後不久，OpenAI又與甲骨文及軟銀追加在美國所投資的星際之門（Stargate）資料中心數目，將在美國新增五處星際之門資料中心基地，總規模超過五．五ＧＷ，加上已啟用的德州阿比林（Abilene）標誌性園區及CoreWeave（輝達黃仁勳本就有投資）的合作專案，星際之門計畫總規模已達近七ＧＷ，整體投資超過四千億美元，預期將提前完成五千億美元、十ＧＷ的目標。

而圍繞在近期鉅額說要投資ＡＩ基礎建設中心點，就是輝達、甲骨文及OpenAI三家公司，三家公司總市值加起來超過五兆美元。雖說輝達投資OpenAI，OpenAI再下單給甲骨文，甲骨文再向輝達買ＡＩ晶片，看起來就是三角循環，所以資本市場不少人抱以懷疑態度，甚至出現泡沫說，股價先漲後跌。不過軟銀股價卻創歷史新高。

美國ＡＩ投資市場喊過熱，但另一邊，中國雲端巨頭阿里巴巴宣布正積極推進三八○○億人民幣（約一．六兆台幣）的ＡＩ基建，並規劃追加更大的投資，股價則以大漲因應。

美、中都在挹注巨資在ＡＩ基礎建設，阿里巴巴及軟銀股價都有創歷史新高，輝達也在歷史新高附近，雙方在資本市場及ＡＩ投資互別苗頭，但是輝達才是主要提供軍火—AI GPU正主，輝達不像過去高總市值公司為進一步推高市值而併購其他重要公司，轉而以投資其他具有價值公司來加值自身身價，否則在ＣＳＰ大廠公司如亞馬遜、谷歌、臉書、微軟、xAI等各自都有自行設計晶片，向ASIC如博通等業者尋求協助，不讓輝達持續幾乎獨占市場下，輝達此舉或許這也是替未來總市值向五兆美元挑戰的布局，但是需要時間。

不過，只要輝達訂單出貨不成問題，加上ＣＳＰ大廠公司就算是尋求ASIC業者協助，最後還是要由晶圓代工做成ＡＩ晶片，然後再整合ＡＩ伺服器出貨，這些都是對台灣有利的，趨勢上未見改變有人可大量取代台灣業者。所以外資也預估台灣明年企業獲利仍有十五％左右成長空間。

第四季恐有結帳賣壓

看看最新公布的八月工業生產指數、製造業生產指數，皆創歷年同月新高，連十八紅，年增率為十四．四一％與十五．四八％。資訊電子方面，電子零組件業年增三一．五二％，其中積體電路業年增三五．八六％，雙創歷年單月新高，也是連續二十個月正成長；電腦電子產品及光學製品業年增三．八％，寫歷年同月新高，且為連二六紅。不過傳統產業方面，基本金屬業、化學材料及肥料業、汽車及其零件業、機械設備業皆呈現年減，而電子業也不是都好，可攜式電腦、其他電腦設備及零組件等產品外銷減少，所以可以說真的是ＡＩ相關供應鏈幾乎是獨好。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2372期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

