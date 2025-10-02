新壽提4點聲明　期待攜北市府合作成就輝達進駐北士科

▲黃仁勳親揭輝達台灣總部意象照。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達（NVIDIA）台灣總部用地卡關，與新壽初始簽署的合作MOU已於9月30日到期，意味該計劃恐生變，新壽於今（2）日提出四點聲明，強調恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係，尊重北市府對地上權契約解釋的前提下，爭取輝達進駐。

新壽表示，總資產逾三兆元，致力於為股東與保戶創造最大價值，並積極尋求優質投資機會，以獲取長期穩定收益，對於北士科的投資決策，努力尋求各項解決方案，並與北市府進行多次協商，針對各方案提出以下四點說明：

一、關於北市府提議合意終止該案地上權契約的方案（2025年1月），新壽依法不能同意北市府的合意終止條件，依據投標取得該案50年地上權的開發計畫，新壽應有預期可得的租賃收益，但北市府提出的合意終止條件，並未涵括新壽未來的預期收益，顯非合理，有損新壽的股東及保戶權益，並違反公司治理原則，如新壽配合放棄此部分未來收益，恐有致使公司決策人員涉及違法背信相關法律責任之虞，新壽此前已向北市府充分說明立場，並表達依法不能同意其合意終止條件。

二、關於現階段直接移轉地上權予輝達的方案（2025年5月），新壽與輝達就本方案已達成共識，待北市府同意後即可辦理。在提出本方案前，新壽已先委請外部專業法律顧問進行適法性評估，並以函文向北市府說明依據「臺北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」第18條規定，如經北市府同意，新光人壽即可移轉地上權予輝達，而該辦法並無「建物興建完成後始得移轉」之限制，亦即，本方案並無違反法令疑慮，北市府實可基於重大公共利益、民法情事變更原則等考量，免除本案地上權契約的轉讓限制，並回歸適用上述地上權辦法的規定辦理。關於昨（1）日有媒體報導本方案「是明知違法而為之」，顯是錯誤的認知，此外，該報導亦指稱此方案新壽向北市府「另外」爭取分手費，更是嚴重錯誤的報導。

三、關於建物興建完成後再移轉予輝達的方案（2025年8月），新壽同意依該案地上權契約，按照輝達的建築設計為其興建，並於建物興建完成後移轉相關權利予輝達。然而，新壽雖已一再向輝達說明本方案的規劃內容，惟輝達迄今並未同意該方案。

四、關於新壽原有開發計畫方案，先前即已準備充裕資金，依本案地上權契約積極執行本案的開發計畫，並配合AI產業的興起而調整建築設計，待未來建物興建完成後，將可提供優質的租賃及管理服務予有租賃需求的所有科技廠商，有助於形塑未來新興科技產業聚落，此符合北市府「引進民間資源、滿足產業需求、促進園區發展」的招商本意。

對於爭取輝達進駐北士科一事，新壽依法不能同意北市府提議的合意終止條件；至於無論是在現階段直接移轉地上權予輝達，由其自行興建海外總部，或是由新壽按照輝達的設計完成建物興建，再移轉予輝達，新壽於符合公司治理及兼顧股東保戶權益的原則下，均同意全力支持並配合北市府及輝達的決定，以利北士科的園區開發及台灣整體科技產業的發展。

