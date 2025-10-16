快訊／台股收盤大漲372.16點　台積電漲20元至1485

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（16日）開高走高，加權指數終場大漲372.16點，以27647.87點作收，漲幅1.36％，成交量5465.58億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲61.61點開出，指數開高走高，盤中最高達27732.78點，最低27337.32點，終場收在27647.87點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1485元，漲幅1.37％；鴻海（2317）上漲16.5元至223元；聯發科（2454）上漲15元至1330元；廣達（2382）上漲5.5元來到291.5元；長榮（2603）上漲1.5元至185.5元。

今天漲幅前5名個股為華邦電（2344）上漲4元，漲幅10％；南亞科（2408）上漲8.6元，漲幅9.97％；研揚（6579）上漲12.5元，漲幅9.96％；雙鍵（4764）上漲4.05元，漲幅9.95％；華新（1605）上漲2.7元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為向榮生技（6794）下跌7.8元，跌幅9.99％；中台（6923）下跌12元，跌幅9.92％；聯友金屬-創（7610）下跌8元，跌幅7.02％；申豐（6582）下跌2.55元，跌幅6.82％；榮科（4989）下跌2元，跌幅5.33％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華邦電（2344） 44.0 ▲4.0 ▲10.0％ 南亞科（2408） 94.9 ▲8.6 ▲9.97％ 研揚（6579） 138.0 ▲12.5 ▲9.96％ 雙鍵（4764） 44.75 ▲4.05 ▲9.95％ 華新（1605） 29.85 ▲2.7 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 向榮生技（6794） 70.3 ▼7.8 ▼9.99％ 中台（6923） 109.0 ▼12.0 ▼9.92％ 聯友金屬-創（7610） 106.0 ▼8.0 ▼7.02％ 申豐（6582） 34.85 ▼2.55 ▼6.82％ 榮科（4989） 35.5 ▼2.0 ▼5.33％

資料來源：證交所