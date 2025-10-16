快訊／台股收盤大漲372.16點　台積電漲20元至1485

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（16日）開高走高，加權指數終場大漲372.16點，以27647.87點作收，漲幅1.36％，成交量5465.58億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲61.61點開出，指數開高走高，盤中最高達27732.78點，最低27337.32點，終場收在27647.87點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1485元，漲幅1.37％；鴻海（2317）上漲16.5元至223元；聯發科（2454）上漲15元至1330元；廣達（2382）上漲5.5元來到291.5元；長榮（2603）上漲1.5元至185.5元。
今天漲幅前5名個股為華邦電（2344）上漲4元，漲幅10％；南亞科（2408）上漲8.6元，漲幅9.97％；研揚（6579）上漲12.5元，漲幅9.96％；雙鍵（4764）上漲4.05元，漲幅9.95％；華新（1605）上漲2.7元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為向榮生技（6794）下跌7.8元，跌幅9.99％；中台（6923）下跌12元，跌幅9.92％；聯友金屬-創（7610）下跌8元，跌幅7.02％；申豐（6582）下跌2.55元，跌幅6.82％；榮科（4989）下跌2元，跌幅5.33％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華邦電（2344）
|44.0
|▲4.0
|▲10.0％
|南亞科（2408）
|94.9
|▲8.6
|▲9.97％
|研揚（6579）
|138.0
|▲12.5
|▲9.96％
|雙鍵（4764）
|44.75
|▲4.05
|▲9.95％
|華新（1605）
|29.85
|▲2.7
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|向榮生技（6794）
|70.3
|▼7.8
|▼9.99％
|中台（6923）
|109.0
|▼12.0
|▼9.92％
|聯友金屬-創（7610）
|106.0
|▼8.0
|▼7.02％
|申豐（6582）
|34.85
|▼2.55
|▼6.82％
|榮科（4989）
|35.5
|▼2.0
|▼5.33％
資料來源：證交所
