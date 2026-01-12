Netflix、APP 消費也能中獎！　財政部推4招設定隔空入帳

▲統一發票（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

有民眾近期在 Threads 上分享，只是完成了一個簡單設定，就意外發現自己多了好幾張中獎發票，原來「跨境電商電子郵件載具」藏有不少小確幸。不少人訂閱 Netflix、Spotify、YouTube Premium，或在 App Store、Google Play、Agoda、Airbnb、Meta 等平台消費時，其實都會收到由跨境電商開立的雲端發票。

不過，財政部臉書粉絲專頁提醒，想要領到中獎發票，關鍵在於完成「載具歸戶」，才能在開獎時接收到中獎通知。

只要簡單 4 步驟，就能搞定：

1、下載財政部統一發票兌獎 APP，點選「載具歸戶」後新增載具；或登入財政部電子發票整合服務平台，進入「歸戶設定」，選擇「其他載具歸戶」。

2、載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」。

3、輸入與跨境電商交易時所使用的電子郵件信箱，並發送一次性密碼。

4、至信箱收取驗證碼，回到 APP 或網站輸入後即完成歸戶設定。

財政部指出，如果在多個跨境電商平台都是使用相同信箱，只需要歸戶一次，之後每筆消費的發票就能透過 APP 或平台查看，自動對獎、主動通知中獎資訊。

此外，也建議同步啟用「中獎自動匯款」功能，只要在開獎前登入財政部電子發票整合服務平台，於領獎設定頁面啟用自動入帳，中獎金額將於領獎首日（若遇假日則順延）自動匯入帳戶，讓民眾省時又安心。