外資持續看好台積電　法說會後上調目標價上看1850元

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）公布第3季財報後，外資同步調升目標價，看好AI浪潮將持續推升營運動能。綜合美系最新報告，普遍認為台積電毛利率優於市場預期，且AI業務成長動能明確，未來兩年獲利可望持續創高，更有外資喊出目標價上看1850元。

美系外資指出，台積電第3季毛利率與全年展望均優於市場預期，公司對AI長期營收複合成長率（CAGR）維持在中40%區間，且仍看到上修空間。報告強調，儘管AI晶片供需緊張、擴產需時2至3年，台積電仍維持紀律性的投資步調，有助市場預期不至於過熱。該行並看好 N2 製程將成為高毛利節點，結構性利潤優於N3世代，預估2025與2026年獲利分別上修5%與9%，目標價自1480元上調至1850元，評等「優於大盤」（Overweight）。

另一家美系外資則指出，台積電第3季毛利率強勢超標，第4季指引再預告毛利率將季增0.5個百分點，顯示獲利結構穩健。法說會中，公司態度比三個月前更為樂觀，特別提到AI需求「遠超預期」，AI運算量（token）正以每三個月倍增的速度增長。該行預估，台積電AI相關業務的長期年複合成長率仍有望超過中40%水準，重申「買進」評等，並將目標價上調至 1720 元。

還有一家美系外資同樣強調，台積電AI業務動能強勁，先進封裝（CoWoS）將持續成為焦點。報告指出，公司正積極擴增2026年產能，試圖縮小供需缺口。隨著AI應用擴展至非AI領域，高盛預期 2025至2027年間CoWoS產能年均複合成長率可達61%，出貨量年均增長54%，支持中長期成長動能，因此將目標價調升至 1688 元，維持「優於大盤」與「首選」（Top Pick）評等。